En daar is de volgende aanval op uw gehaktbal en biefstukje. Dat laatste beetje geluk in de wereld dat u ook dient op te geven zodat u niet te dik in de kist eindigt. De Nederlander legde al minder dode dieren op het bord, maar dat is uiteraard niet voldoende voor de Rupsjes Nooitgenoeg van de betuttelingsindustrie. Dus daar is het nieuwe offensief van de Gezondheidsraad die oproept om te streven naar een voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten. Oftewel, minder McKrokets, spareribs en frikandellen en meer bonen en paddenstoelen. Nu hebben wij niets tegen paddenstoelen, maar dan wel in een roomsausje op ons varkenshaasje. Maar die eigen keuze is nou net het probleem dat de doorbraak van deze vleesloze ideologie in de weg staat. "De raad adviseert in te zetten op beleidsmaatregelen die verder gaan dan de verantwoordelijkheid van de individuele consument. Dit betekent dat gezond en duurzaam voedsel de standaard zou moeten worden, zowel bij de productie als in het voedselaanbod." Als u zelf niet gezonder wenst te leven, moet u maar gedwongen worden om gezonder te leven. U zult paddenstoelen eten en gelukkig zijn.