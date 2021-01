En dat moeten sommige van die 90-plussers dus vanaf een afstand van 55 (!) kilometer, en als er meer van die 90-plussers in een bejaardentehuis wonen, dan mogen ze niet op 1.5 meter afstand met drie of vier tegelijk in een busje. dus dat worden evenveel enkele auto's met bestuurder als er bejaarden zijn. Als ze op de afgesproken tijd op Schiphol aankomen, dan duurt het nog drie kwartier voordat ze echt aan de beurt zijn. En als ze dan na ruim drie uur weer terug op het honk zijn, dan mogen ze direct weer naar hun hok - want de rest van het huis -en mogelijk zelfs: hun eigen echtgenoot/-echtgenote/partner - is niet ingeënt - en niemand weet wanneer dit gaat gebeuren.

-

Wij kunnen in Nederland namelijk niet: een rij mensen op anderhalve meter afstand opstellen, twee/drie mensen met een voorraad vaccin en een zooitje spuiten voor de deur laten aankomen, en het hele zooitje - inclusief management, de huishoudelijke dienst, de daghulpen, de vrijwilligers en de keuken- in één keer inenten.

-

Veel te simpel. Wat denkt u wel.