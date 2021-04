De mensen die de problemen hebben veroorzaakt gaan ze niet oplossen. Er is nog geen ambtenaar vervolgd voor hun deel in het toeslagenschandaal en de politiek eindverantwoordelijke blijft ondanks een motie van afkeuring en wantrouwen gewoon in het torentje zitten. De tweede Kamer haalt na een showproces de schouders op en gaat 'met de deur op een kiertje' lacherig verder.

Als het ze opportuun is dan bazelen ze over nieuw leiderschap of 'macht en tegenmacht' maar zodra ze de kans krijgen om daadwerkelijk verandering te bewerkstelligen geven ze niet thuis. Had Rutte weggestuurd, had een andere Kamervoorzitter gekozen en had tanden laten zien als het aankomt op het tijdig en goed informeren van de Kamer. Dat het gros van de Kamerleden zich achteloos zo laat behandelen is de volksvertegenwoordiging en onze democratie onwaardig.

De hoop is gevestigd op Omtzigt en dat zijn 'moreel leiderschap' de verbijsterende stand van zaken in Den Haag doet opbreken. Met of zonder CDA.