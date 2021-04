We hadden je gisteren zo gemist dat we maar een neonreclame imitatie wedstrijd hebben gehouden.

Dit was de winnende inzending van King Of The Oneliner:



Heb jij de boter ergens gezien?

Nee, daar ligt het ook niet

Nou, dan weet ik het ook niet probeer het dan met een schroevendraaier

OK, misschien dat het lukt met een BH?

Of gewoon, met de hand

Ja, ik heb geen kracht meer in mijn handen.

Vraag het anders aan Johan

Johan?

Ja, die leuke jongen van hiernaast met die vage lach

Oh die, nee die heeft zelfmoord gepleegd

Maar toen was jij in coma.

Oh ja, ok laat maar

het is niet zo belangrijk

Nee, nu moet gvd doorgaan ook

OK, maar wel snel, want ik heb om 15.00 uur een sollicitatie

en ik heb helemaal nog niks voorbereid

De kip staat klaar, alleen nog even opwarmen, 1 uur op 180 graden

En niet bellen als ik in het gesprek zit, ok?

Je bent een schat

Jij ook

jaja

Ja serieus, ik meen het

kijk je uit? het is erg glad buiten

met al die aanbiedingen en kersenbloesemvlaaien

Zeg gewoon dat je veel ervaring hebt en gewoon bluffen

trekken ze toch nooit na

en die blouse zou ik niet doen

waarom niet?

ja, laat ik het zo zeggen, het is niet meer 1987.

Dus punk is over, zeg maar.

Het valt gewoon teveel op

Hé, hallo, niet huilen

ik bedoelde alleen maar te zeggen

ok, ok, ok