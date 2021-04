Twee foto's zeggen meer dan duizend woorden. Maar als u wilt kunt u best nog die duizend woorden lezen over uitgeknepen freelancers en de handjes in de lucht bij huisgenoot P. op een snoepreisje naar Hongarije. Want dan weet u ook meteen waarom enge man Hans Nijenhuis eigenlijk in Boedapest was voor een 'summit' over 'de kunst van het onderscheiden'. Het onderscheid tussen waardevolle journalistiek en ordinair winstbejag zeker. We lezen het wel in de volgende column van Aaf Brandt Corstius.