We leven in rare tijden. Een vvd-premier zet de aanval in tegen Onze Manier van Bitterballen Eten, Manchester City gaat voorop in de strijd tegen het grote geld in de voetballerij en Sylvana Simons zegt opeens verstandige dingen. Maar gelukkig blijven sommige dingen gewoon bij het oude. Zo schrijft NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff als er iets misgaat bij de NOS nog altijd pas echt boze mailtjes als er wordt gelekt naar GeenStijl. En zo lekt dat boze mailtje dan nog altijd alsnog uit naar GeenStijl.

Een kleine recap: in de nasleep van de affaire rond het afgetreden Kamerlid SIdney Smeets kwamen ook tientallen beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van NOS-verslaggever Martijn van der Zande naar buiten. Zo bleek Van der Zande na een incident met een jongen van net 18 verbannen te zijn van de introductiekampen van de opleiding Journalistiek in Tilburg. De NOS bracht een volstrekt ongeloofwaardige verklaring naar buiten dat voor 'zulk gedrag', waar al jarenlang plek voor is bij de NOS, geen plek is bij de NOS. Daarna was de nieuwsorganisatie druk met het verwijderen van de naam van Van der Zande van internet en lekten de samenvatting van een vergadering en een interne mail uit naar GeenStijl. Nu blijkt dat de NOS-hoofdredactie in deze 'nare achtbaan' nog wel tijd heeft om GeenStijl.nl te F5'en, want een uurtje na het verschijnen van ons topic stuurde Marcel Gelauff al een mailtje naar de complete 'Nieuwsvloer' om te vragen of hij zich tijdens de vergadering wellicht niet open genoeg naar de slachtoffers heeft opgesteld te klagen over het lek.

Want een gespreksverslag op GeenStijl is natuurlijk veul erger alsdan mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag van je eigen verslaggever. Gek toch. Dat ze bij de duurste journalistieke organisatie van Nederland nog steeds het belang van transparantie niet begrijpen. Kloosried van de Gelauffmail na de breek.

MAIL!

Van: Marcel Gelauff

Aan: Nieuwsvloer

Vrijdag 16-4 21:05 (GS: Een uur en vijf minuten na het verschijnen van dit topic.)

Onderwerp: Veel reacties

Collega s, (GS: Apostrof vergeten, dat kan natuurlijk de beste overkomen die een rustige en zorgvuldige mail aan al zijn collega s typt.)

Wij krijgen veel reacties op het in de buitenwereld rondgaan van een interne mail. (GS: Hee wat grappig. Wij kregen ook best wat reacties.) De strekking van die reacties laat zich raden. (GS: Waarschijnlijk geen bewondering over de voortvarendheid waarmee de NOS deze affaire in de doofpot probeert te stoppen.)

Het is pijnlijk, ongelooflijk en ook confronterend dat er blijkbaar iemand is die (GS: ... al jarenlang op een dusdanig vervelende manier met jonge jongens omgaat dat collega's er onderling over spraken en dat daar in al die jaren niets tegen is gedaan door de hoofdredactie.) interne gesprekken (die we altijd open en veilig moeten kunnen voeren en onderling delen) op deze manier aantast. En daarmee de veiligheid van iedereen aantast. (GS: Wij weten het niet hoor, maar wij zouden dus denken dat een hoofdredacteur die oprecht bezorgd is over de veiligheid van zijn eigen medewerkers er vooral van schrikt dat hij wellicht jarenlang heeft weggekeken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag van een collega, en niet van een samenvatting van een gesprek op GeenStijl.)

Dat is niet aanvaardbaar uiteraard. (GS: Sterke bewoordingen. Bewoordingen die bijvoorbeeld zouden passen bij, even een hypothetische situatie, iemand die zich seksueel grensoverschrijdend gedraagt.)

We zullen later bekijken hoe we hier mee om willen gaan en het er op dit moment bij laten. (GS: Ah. Een niet zo verkapt dreigement. Gezellig en goed voor een veilige werksfeer.)

Fijne avond in elk geval. (GS: Fijne dag verder!)

Marcel, Giselle, Bart en Wilma