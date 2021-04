Dat het dubieuze DM-gedrag van Sisselspreker Smeets ooit nog de zaligmakende warmte van het publieke zonlicht zou zien, dat zagen we al langer aankomen: zijn opdringerige dreingedrag bij nauwelijks meerderjarige jongens is een publiek geheim in de online gay-gemeenschap. En nu dus geen geheim meer: met naam en toenaam noemen ze vandaag man & paringsdans in de Volkskrant, nadat D66 zich al genoodzaakt zag met de billen bloot te gaan.

Ook over NOS op 3 (radio-)verslaggever Martijn van der Zande komen vergelijkbare verhalen naar boven. Dat ze serieus zijn, blijkt uit bovenstaande tweet - de eerste die Marcel Gelauff in lange tijd weer zelf tikte. Ook hier openbaren diverse homojongeren dat het gedrag van de staatsomroeper breder bekend was. Van der Zande verwijderde zelf in 2020 al zijn socials. Was ie bij iemand te ver gegaan? Is hij intern al aangesproken? Nam hij zichzelf in bescherming tegen zijn eigen neigingen? We wachten af waar de "volle aandacht" van de NOS toe leidt in dezen, of houden ze hun lijken liever opgeborgen bij waar hun Divibokaal ook is geëindigd: in de kast?

GeenStijl belde alvast naar de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg naar aanleiding van deze anekdote over Van der Zande, die tijdens een introductiekamp een dronken eerstejaars mee naar zijn auto genomen zou hebben. Fontys bevestigt de gang van zaken rond de melding, zegt dat het 7 à 8 jaar terug moet zijn gebeurd. Via de melder is gevraagd of het slachtoffer iets wilde zeggen, maar die koos voor anonimiteit. Fontys heeft daarop een gesprek met Van der Zande gehad, hem de toegang tot de school(kampen) ontzegd en besloten om geen 'externen' meer langs te laten komen op introductiekampen. Kort na ons telefoontje, is er vanuit de FHJ een mailtje aan alle studenten gegaan met dezelfde strekking. Prima gehandeld dus. Nu afwachten of de NOS ook serieus onderzoek doet naar serieuze aantijgingen.

En bij D66 zijn de verwachtingen helemaal hooggespannen, zeker nu dit soort lelijke letterlijkheden in de krant belanden:

D66 nam de meldingen tot nu toe, net zoals in de Kwestie-Drimmelen, onvoldoende serieus. Hoewel sommigen de Smeetstragedie trachten te framen als een "rechtse hetze" of een soort "puriteins volksgericht" (welja), gaat het in de meeste gevallen - net als in de NOS-kwestie - om linkse jongens. Een van de eerste Smeetsmelders, deze Sibren, is zelfs enigszins ongelukkig dat GeenStijl eerder een kwantitatieve opsomming van alle publieke openbaringen maakte dan dat 'de kwalitatieve media' er over begonnen te schrijven. Eén wedervraag: zouden die "kwalitatieve media" ook zo lang gewacht hebben als het om een rechts Kamerlid of een rechtse reporter ging en de slachtoffers geen jongens, maar meisjes van 15 tot 18 waren? Net als Sidney S.: Just asking...

Dat is geen Schuld van GeenStijl, dat riekt naar Dom van D66: de eerste officiële melding bij het Nieuwe Leiderschap was eind maart afkomstig vanuit de GroenLinks-jongeren van DWARS. Kennelijk heeft die expliciete melding + bewijsstukken niet tot de gewenste actie geleid, waarop het dinsdagavond dus ineens ontboezemingen en screenshots over Smeets begon te regenen. De lakse houding van D66 lijkt dus tot escalatie te hebben geleid. In het geval van Sidney Smeets, die zelf al jarenlang op radio en tv elk debat doodknuppelt met zijn cock tu quoques en vele vijanden heeft gemaakt met woke gifslanggedrag, is het best een beetje begrijpelijk dat zelfs tot aan NRC-medewerkers het leedvermaak bij sommigen ook een beetje opspeelt.

De moraal in dit verhaal, die mag u zelf bepalen. Samen met de politieke partij en de publieke omroep die nu allebei zeker weten dat er seksuele roofdieren op hun loonlijst staan die misschien technisch gezien geen wetten hebben overschreden, maar daarmee nog niet per se kunnen ontkennen dat ze in hun rol, functie en (machts-)positie gedrag vertoonden waarmee je bij GeenStijl in ieder geval geen baan zou kunnen krijgen.

Tot slot & zonder gekheid: sterkte en moed aan alle getuigen die nu opstaan.

