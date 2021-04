Hebben ze bij Consultancykantoor Kaag & Co net de MeToo-affaire met Frans van Drimmelen onder het tapijt gerapporteerd en gevierd met een tafeldansje, dient de volgende Drimmel66 zich al aan. Zeg niet dat je het niet aan zag komen, "want deze advocaat is een male on male #MeToo waiting to happen", vermoedden we daags voor de verkiezingen nog (en al veel eerder ook). Huidig @KamerlidSmeets, voorheen bekend als de chronisch vingerwijzende woketoga @AdvocaatSmeets, is per 17 maart Kamerlid nummer 18 voor D'66 en dat klinkt heel meerderjarig maar er gonzen al meerdere jaren geruchten over grensgevalletjes van opdringerig Twitter- en Grindr-gedrag jegens jonge en soms minderjarige gays. Het is bij D66 aangekaart, volgens bovenstaande openbaring en "Ik heb minstens 10 jongens op Twitter gezien waarmee Smeets contact heeft gezocht, waaronder ikzelf (op mijn 15e met een andere @)", aldus een ander. Kennelijk was Frans van Drimmelen te druk met dames uitzoeken voor zijn kieslijst, en is deze herenkwestie aan zijn aandacht ontglipt? We zijn in ieder geval benieuwd naar de sisselspraak waarmee Sigrid Kaag op deze beschuldigingen jegens haar Kamerlid Smeets gaat reageren.

Instant Update: daar is de volgende al

En eerder dit jaar: