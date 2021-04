Woke-technisch is de zin ‘naar beste weten binnen de wetten van Nederland’ niet het meest interessant. Het belangrijkste is dan de zin ‘dat was niet mijn intentie’. Intentie - beste heer Smeets - is volgens de ijzeren wetten van uw Woke-religie, irrelevant. Is het effect van uw gedragingen dat u onherstelbare schade hebt veroorzaakt aan jonge mannen (toegegeven, iedereen is tegenwoordig fragiel) dan doet uw intentie er niet meer toe.

Toegegeven: bovenstaande redenering mag nooit opgeld doen in Nederland. Intentie - of opzet- is en moet een belangrijk onderdeel blijven van de vraag of iemand een bepaald effect toegerekend mag worden. Het is en blijft echter wrang dat woke-mafketels als SS gebruik kunnen maken van het een, terwijl ze het ander prediken. Of iemand anders met de ene maatstaf beoordelen, terwijl ze zelf zich beroepen op datgene wat ze zeggen te bestrijden.