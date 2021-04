Plechtig momentje: de bekende Canarische Eilander Bert Brussen heeft mail ontvangen van de Staatsomroep. Het werd in telegramvorm op een zilveren blaadje naar binnen gedragen door een lakei in zo'n smetteloos pinguinkostuum met van die lange flappen aan zijn reedt, en met een minzame buigknik overhandigd. Onze vriend Bert vouwde het telegram open en las het volgende:

From: Onno Duyvené de Wit

Date: Fri, Apr 16, 2021 at 8:02 AM

Subject: Artikel NOS-verslaggever

To: info@tpo.nl



Goedemorgen,

Ik wil u dringend vragen uit dit artikel NOS vergadert zich suf over #MeToo-beschuldigingen aan adres van verslaggever Martijn van der Zande | ThePostOnline (tpo.nl) de naam te verwijderen. Dat iemand op Twitter wordt beschuldigd van ongewenst gedrag rechtvaardigt niet dat zijn privacy wordt opgeheven. Zelfs in het strafrecht heeft een beschuldigde recht op een initiaal. Stelt u zich ook eens voor als dit u zou overkomen.

Dit verhaal zal onze verslaggever zo zijn leven lang achtervolgen, terwijl het - nogmaals - tot nu toe alleen gaat om beschuldigingen en er geen concreet feit is in de vorm van bijvoorbeeld een aangifte. Zoals u wellicht heeft gezien, hebben media als De Telegraaf, AD en Volkskrant het alleen over "NOS-verslaggever". Ik wil u vragen hetzelfde te doen. Graag hoor ik van u wat u besluit.

Met vriendelijke groet,

Onno

Adviseur Marketing & Communicatie

Lachend stuurde Bertje ons vervolgens een (overigens keurige, uiterst betamelijke) DM om te vragen of wij dit verzoek ook ontvangen hebben. Nou, niet dus, want kennelijk vrezen ze bij de Staatsomroep dat wij zo'n mail prompt online zouden zetten. Parbleu. Alsof wij als journalistiek integer online nieuwsmedium zoiets ooooit zouden doen. De keurige heren van ThePostOnline gaan Van der Zande een balkje geven ("om de hypocrisie van dat soort 'journalistieke ethiek' te benadrukken"), maar wij willen best even inhoudelijk op Onno antwoorden:

Ten eerste vragen we ons af waarom je als "Adviseur Marketing & Communicatie" een specifieke beschuldiging aan een specifiek persoon generieker zou willen maken door hem "NOS-verslaggever" te laten noemen, want dan bestempel je in één veeg alle NOS-verslaggevers als potentiële DM-roofdieren. Lekkere marketing voor je nieuwsmerk!

Los van die ambtenarenfaal. Van der Z. wordt niet alleen op Twitter beschuldigd (waar het niet één persoon, maar talrijke tweeps zijn die zich in de situatie herkennen en hun eigen ervaringen delen), het weblog GeenStijl.nl heeft een specifieke anekdote over deze NOS-verslaggever nagebeld bij de Fontys Hogeschool Journalistiek, die heeft bevestigd dat het om Van der Zande ging, die zich tevens sindsdien niet meer tussen de jonge knullen op introductiekampen mag vertonen. Daarmee is het dus wél een "concreet feit", dat ook nog werd benadrukt in een mail van de FHJ aan alle studenten:

Daarnaast willen we graag opmerken dat niet alleen bij de NOS, maar ook bij BNNVARA (de omroep waar Francisco van Jole in zijn vieze witte onderbroek ook weg kwam met een #MeToo'tje, en zelfs eerder deze week nog op hoge toon te horen was op NPO Grindpad FM over de Situatie-Smeets) de reputatie van Van der Zande kennelijk onderdeel van gesprek was in de televisiekantines op het Journaalplein en omstreken:

Tot besluit willen graag nog even zeggen dat die hele Van der Zande ons geen ruk kan schelen: hij is genoemd door andere mensen die onheus, ongewenst en/of fysiek door hem zijn benaderd. Dat de Staatsomroep (de duurste journalistieke organisatie van Nederland die diversiteit als persbeleid hanteert) kennelijk niet respecteert dat die jonge mensen de keus maken om deze ongevraagde seksuele opdringerigheid van een NOS-verslaggever te openbaren, dát is wat hier wringt. Neeeeee, het is véél belangrijker om met de bril op de neusbrug, de code van Bordeaux opengeslagen op het bureau en kauwend op het uiteinde van een pijp een boos bericht naar Bertje Brussen te tikken over hoe hij het in zijn HOOFD haalt om Martijn van der Zande bij zijn naam te noemen in een bericht over Martijn van der Zande. Ja, de geest van Hans Laroes (erkend stagiairescout) is goed overgevaren in Marcel Gelauff en de rest van de journalistieke bedrijfsethiek van de grootste publieke nieuwsorganisatie van Nederland. We denken dat onze vraag van twee uur geleden hiermee wel beantwoord is: Is de NOS een onveiligere werkplek dan D66?

Ja.

Update: Mediacourant heeft ook mail gehad

Those tags though