Ze zeggen wel eens: journalistiek begint met het stellen van vragen. Dus. Wij vragen ons af. Is de NOS nou eigenlijk een onveiligere werkomgeving dan D66? Aan de ene kant is er bij de NOS nog geen Frans van Drimmelenbrief opgedoken of een rapport verschenen over een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag normaal is. Maar aan de andere kant: Sidney Smeets is gisteren wel opgestapt, terwijl de de NOS (de duurste journalistieke organisatie van Nederland) drie dagen na de beschuldigingen over verslaggever Martijn van der Zande niet meer naar buiten heeft gebracht dan een statement met genoeg meel erin om taarten te bakken voor vijftien kinderfeestjes.

NOS-directeur Gerard Timmer zegt daarin: "De NOS-directie benadrukt dat er bij de NOS geen plek is voor zulk gedrag". De getuigenissen die nu naar buiten komen wijzen er nou niet bepaald op dat 'zulk gedrag' bij insiders niet al lang bekend was en de NOS pas afgelopen dinsdag voor het eerst met 'zulk gedrag' is geconfronteerd. Van der Zande is jaren geleden al van het introductiekamp van de opleiding Journalistiek in Tilburg verbannen vanwege 'zulk gedrag'. Toch raar als een organisatie met honderden professionele nieuwsjagers daar niets van zou weten.

Bij GeenStijl meldde zich bovendien een ex-medewerker van de NOS die zelf door Van der Zande is benaderd en daarover privé sprak met een NOS-eindredacteur en met een andere NOS'er, bij wie Van der Zande tijdens een etentje seksuele avances had gemaakt. Het zou natuurlijk kunnen dat dit net de enige NOS'ers waren die wisten van 'zulk gedrag' van Van der Zande. Maar dat is ongeveer net zo geloofwaardig als het geheugenverlies van Mark Rutte over de bombardementen op Hawija (je zult als NOS-onderzoeksjournalist dat verhaal hebben gemaakt, en nu geconfronteerd worden met dit soort persberichten van je eigen werkgever, zeg, red.).

Hoe langer de NOS (nogmaals: de duurste journalistieke organisatie van Nederland) wacht met duidelijkheid geven, des te meer het er op lijkt dat het de club alleen maar gaat om het schoonvegen van het eigen bezemhok straatje. Wij zijn benieuwd wat Marcel Gelauff, die overigens de opvolger is van Hans Laroes, gaat doen.

ONDERTUSSEN: Spong wipt Smeets.

Bonus NOS Radio Journalisitiek Quiz

Welke naam wordt in dit interview naar aanleiding van het opstappen van Smeets het vaakst genoemd?

A) Sidney Smeets (1 keer, in de inleiding)

B) Martijn van der Zande (0 keer, is een heel precair en gevoelig onderwerp)

C) Arie Slob (2 keer)

D) Wacht even hoor

E) Arie Slob?

F) Arie Slob???