Een goedenmorgen en fijn dat u opnieuw kijkt naar de GeenStijl GeheugenService, het programma voor mensen die zich iets willen herinneren, waar ze niets van bij staat. Wij proberen nog steeds Mark Rutte te helpen, die zich maar niets schijnt te herinneren van de 70 burgerdoden in Irak. Misschien dat hem bij het kijken naar deze video iets te binnen schiet. Hij was namelijk iets meer dan een jaar na het voorliegen van de Tweede Kamer op bezoek bij de premier van Irak. Het lijkt ons aannemelijk dat Rutte voor deze ontmoeting door zijn ambtenaren is gebrieft over belangrijke zaken, zoals wellicht waaronder bijvoorbeeld tevens dan toch tenminste ook de 70 burgerdoden die bij een Nederlands bombardement op Hawija zijn gevallen. Nog aannemelijker lijkt het echter, dat Mark Rutte daar niet over gebrieft hoefde te worden, omdat hij het al wist. Nu maar hopen dat hij zich dat snel weer gaat herinneren!

ZIJSPOOR UPDATE: Gaat lekker met de handtekeningen, Jeanine!