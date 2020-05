Eeeeen ook al gelekt aan GeenStijl. Maar gelukkig is het allemaal onze schuld. Zo kennen we Marcel Gelauff weer.

Gu'navend. GeenStijl bericht vandaag, op keurige en onderbouwde wijze, over diversiteitsmisstanden bij de Staatsomroep. Iedereen en z'n Persoon van Kleur WOEDEND op de NOS. En dan denk je: misschien tijd voor wat zelfinzicht, een beetje verkenning van de problematiek, of iN dIaLoOg TrEdEn met die vele mensen die zich afvragen waar de publieke nieuwsdienst mee bezig is (waaronder Kamerleden, Kamerleden van Kleur, Oud-Kamerleden van Kleur en Kamerleden van Mediakritiek, maar ook talloze journalisten, columnisten en redacteuren van alle soorten en kleuren.

Maar nee, het is natuurlijk veel makkelijker om boos, of zelfs "woedend" te worden op de boodschapper. Want naar hunnie wijzen, is makkelijker dan in de spiegel kijken. Onderstaande interne huil/rant van Marcel Gelauff kregen we net doorgestuurd, en smaakt bijzonder echt. Want zo kennen we Marcel. Kan ie nog een keer woedend worden, maar kennelijk vond iemand in zijn organisatie het verhaal wel goed, maar het smoesje niet deugen.

NU, in het Vlak voor Achtuurjournaal van GS: Mail van Marcel!

Collega's,

Geenstijl publiceerde begin van de middag een stuk over hoe wij in onze dagelijkse journalistieke keuzes omgaan met diversiteit. Dat gebeurt in de toon en het frame die we van GS kennen en dat heeft niets te maken met onze motieven en onze dagelijkse discussies en journalistiek handelen. Maar daar is GS natuurlijk ook helemaal niet in geïnteresseerd.

Wij spannen ons iedere dag in om journalistieke kwaliteit te leveren. Divers, open en onbevangen naar onderwerpen kijken, is daarbij een kernwaarde. Dat we daar van alles aan doen, daar zijn we trots op.

Velen van jullie reageerden vanmiddag woedend op de publicatie. Zeer begrijpelijk. Dat zijn Giselle, Aletta en Bart en ik ook. Woedend vooral op degene die ervoor kiest deze informatie op deze manier naar buiten te brengen. Wat ook het achterliggende motief is: het beschadigt de NOS, het beschadigt ons als redactie en het is vooral voor iedereen die erin voorkomt (intern en extern) heel erg vervelend door alle reacties die het kan oproepen.

We willen een open redactie zijn waarin je in veiligheid en openheid over alles moet kunnen discussiëren. Waarin je alles moet kunnen zeggen en uitwisselen ten dienste van onze journalistieke kwaliteit. Het is laaghartig en laf om dit zo ten koste van anderen naar buiten te brengen. Het geeft een gevoel van onveiligheid en dat is buitengewoon kwalijk.

Wat ik eerder heb gezegd geldt hiervoor des te meer: als je dit soort dingen doet hoor je niet thuis bij de NOS. Als je vraagtekens hebt bij onze journalistieke koers ga je op de redactie het gesprek aan.

Collega’s, de NOS is een publieke nieuwsorganisatie en dat betekent dat het onze opdracht is nieuws te maken voor iedereen in Nederland. Niet alleen voor en met groeperingen die menen dat ze het alleenrecht op de waarheid hebben.

De Divibase is een lijst met een groot aantal mensen die we zijn geen maken om ons aanbod aan bronnen te verbreden en daarmee ons journalistieke kwaliteit te vergroten. Ja, we hebben actief gezocht naar andere bronnen en dat mag je ook van ons verwachten. Naar bronnen in allerlei groeperingen van de bevolking, geografisch, sexe, achtergrond, opleiding etc. En dat zullen we dus ook blijven doen. Overigens: de mensen die in de adressenlijst staan, hebben daar allemaal toestemming voor gegeven.

We zullen kijken wat we kunnen doen om dit tegen te gaan en aan te pakken. Velen van jullie vragen daar ook om, maar dat zal niet gemakkelijk zijn.Ik zei zojuist in de 13.15-vergadering: laat je niet intimideren door dit soort publicaties en door alle reacties die het oproept of die je op sociale media voorbij ziet komen. Dat wil ik graag onderstrepen.

We gaan voort op de ingeslagen weg: in breedheid nieuws maken voor een groot en divers publiek. Vanuit alle invalshoeken en met zoveel mogelijk bronnen als we maar kunnen vinden. Want dat is wat we zijn, en wat we willen zijn. Voor iedereen.

Groet,

Marcel

Schuld...

...van....

...GeenStijl!