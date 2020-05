Het excuus Van Gelauff is dat ze "zo breed en divers mogelijk bronnen zoeken". Geleuff je het zelf nog Marcel? Het enige dat ze deden was zo min mogelijk, liefst geen, witte mannen kiezen, ongeacht of die nou feitelijk oververtegenwoordigd waren in het onderwerp waar het om ging, dat is keihard waar het in hun eigen instructie op neer komt. Zoveel mogelijk 1 specifieke groep ontwijken is niet zo breed mogelijk meningen bronnen verzamelen, het is met terugwerkende kracht willen rechtzetten van welke groep jij ten onrechte vindt dat die te lang in de schijnwerpers stonden, en jawel 1 groep uitzonderin op basis van sex en kleur is gewoon racisme en sexisme.



Als je 1 vrouw kan interviewen bij een bedrijf waar ook 20 mannen mannen, moet je volgens de bokaalregels die vrouw interviewen, dat is simpelweg waar het op neer komt. Dat is de werkelijkheid moedwillig onevenwichtig weergeven omdat je denkt politiek correct op die manier de wereld te verbeteren, doe dat dan van je eigen geld.