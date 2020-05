Na urenlange paniek, chaos, spoedberaad en een interne regen aan wederzijdse verwijten waarbij het "dat KÚT-GeenStijl!!1!" door het sovjetbetonnen geraamte van het NOS-gebouw galmde, is er een reactie op de etnische profileer-prijs die de NOS na een wekelijke huidskleur- en genderturf aan redacteuren uitreikt. In de vorm van een héél kort statement, met een foto (boven) van de DiviBokaal. 'Dit is hem'. De Staatsomroep lijkt in te zetten op 'downplay, klein maken, alleen op de socials', maar gezien de enorme ophef is het maar de vraag of de kolkende kolom "Diversiteit" van de DiviBase genoegen neemt met deze poging tot crisismanagement... Wel goed geprobeerd, Marcel. We nomineren 'm (samen met de klantenservice van KLM) voor de Stijlloze Webcare Wisselvoucher.