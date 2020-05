Juist de mensen die wél iets kunnen voelen zich enorm in hun kuif gepikt en niet ten onrechte.

Zoals ik in 't vorige topic hierover ook al aansneed; vergelijk het met voetbal. Degene die het beste presteert op een positie die speelt. Ongeacht kleur, religie of afkomst. Niet degene die het mooist in de kleurenwaaier past, of die de club het meest diverse imago geeft.

Een club wil prestaties en resultaat.