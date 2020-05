Mss wel aardig om te bedenken dat witte mannen die diversiteitsbokaal hebben bedacht, witte mannen van linkse signatuur.



Het is al een fout begin dat die Gelauff niet eens zelf kon verzinnen dattie met z'n hele redactie wit was, kom je niet eens toe aan een dilemma.



Dat dilemma is er ook helemaal niet. De taak van de NOS is nieuws doorgeven en ook daarop profileren ze etnisch - om die reden zie je nou nooit eens de oververtegenwoordiging van 'bepaalde etniciteiten' in Opsporing Verzocht. Daar is men dan weer te laf voor, terwijl dat juist het probleem met die diversiteit illustreert.



Zelfde met die coronahype, altijd maar weer die sukkels die een economie willen opblazen, paniekzaaiers en verder anekdotische verhalen (die je elk jaar kunt vinden) over oversterfte - over ondersterfte najaar hoor je ze natuurlijk niet.



Enfin, niet speciaal gericht tegen jou, Feynman, ik moest er even aan denken.