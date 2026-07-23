Ja heel erg jammer wij hadden zo ontzettend veel zin om vanavond naar het evenement 'Missing Pieces' te gaan waarin Ali B. zou gaan uitleggen hoe je succesvol kunt ondernemen door jarenlang de media te bespelen maar nu blijkt dat er opeens ontzettend veel media-aandacht is voor iemand die beroemd is geworden als knuffelmarokkaan maar nu is veroordeeld als verkrachtingsmarokkaan maar nog niet in de gevangenis zit omdat hij in castr... cassatie is gegaan bij de Hoge Raad en toch zou optreden op een bijeenkomst van een of andere vage organisatie die voor de eerste keer een evenement zou organiseren maar al wel opschepte over eerder succes en eigenlijk een soort doorstart van Ali B.'s oude platform 'Ik Wil Groeien' leek en nu beweert dat het evenement heus nog wel een volgende keer doorgaat maar dan helaas zonder de spreker Ali B., maar met andere sprekers die gaan uitleggen hoe je succesvol kunt ondernemen bijvoorbeeld door een evenement op poten te zetten waar het enige interessante is dat Ali B. komt spreken maar dat Ali B. dan niet komt spreken, en iets over een 'AI-matchingconcept' wat op de een of andere manier doet denken aan de revolutionaire AI-app van Najib Amhali waar we ons ook van afvragen wanneer de revolutie eigenlijk begint. Hoe dan ook, de ambitieuze ondernemer is weer de dupe in dit land! Gelukkig hebben we het boek 'De Ali B. Methode' nog.