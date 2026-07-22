Niet hét paradijs maar het paradijs Mexico moet de laatste reis worden van Erica Terpstra (101), bekend van een olympische reislust. Wat hadden we lang niet van haar gehoord! En wat hebben we haar gemist! Het ging niet zo goed met Erica (verslikt in een spermacappuccino?), maar nu gaat het weer goed met Erica, zo vertelt ze De T. Dus gunnen we haar die laatste reis nu ze het nog kan navertellen. Bovendien is Erica op een Omsnoep Max-reisje best behoorlijk besteed belastinggeld. Kunnen we ons namelijk verheugen op Erica die burrito's gaat lopen wegstouwen, Erica die Mayatempels gaat lopen beklimmen, Erica die 'pendejo', 'maricón' en 'chinga tu madre' gaat lopen roepen op Mexicaanse markten, Erica die sombrero's gaat lopen dragen en Erica die met een poncho maatje XXXL mariachi-muziek gaat lopen luisteren. Áls Erica tegen die tijd nog kan lopen natuurlijk!