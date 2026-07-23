10.000 keer idioot mét rijontzegging zónder rijbewijs gepakt achter het stuur
Idioten zijn idioot
Als je graag de wet overtreedt, ontiegelijk dom doet, spookrijdertje speelt, veel te hard rijdt, rijdt onder invloed, mensen doodrijdt of gewoon een totale idioot achter het stuur bent, terwijl je al een rijontzegging aan je broek hebt, dan ben je misschien wel
Gideon van Meijeren een van de ongeveer 10.000 idioten die afgelopen jaar door de politie zijn gepakt achter het stuur. Goed, er is altijd een idioot boven idioot, en soms zijn dat er zelfs twee: "Zoals de bestuurder van een Porsche Panamera, die op de A28 bij Zwolle voor de tiende keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Of een man die bij Breda 170 kilometer per uur reed, met zijn vijfjarige dochtertje op de achterbank, terwijl hij zijn rijbewijs al ruim drie jaar kwijt was." Simpel advies voor dergelijke idioten mét een rijontzegging en zónder een rijbewijs die uit idioterie misschien nog steeds niet helemaal doorhebben of ze nou wel of niet achter het stuur moeten kruipen: DOE NIET ZO IDIOOT.
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