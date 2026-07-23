achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

10.000 keer idioot mét rijontzegging zónder rijbewijs gepakt achter het stuur

Idioten zijn idioot

boombotsing

Als je graag de wet overtreedt, ontiegelijk dom doet, spookrijdertje speelt, veel te hard rijdt, rijdt onder invloed, mensen doodrijdt of gewoon een totale idioot achter het stuur bent, terwijl je al een rijontzegging aan je broek hebt, dan ben je misschien wel Gideon van Meijeren een van de ongeveer 10.000 idioten die afgelopen jaar door de politie zijn gepakt achter het stuur. Goed, er is altijd een idioot boven idioot, en soms zijn dat er zelfs twee: "Zoals de bestuurder van een Porsche Panamera, die op de A28 bij Zwolle voor de tiende keer werd betrapt met een ongeldig rijbewijs. Of een man die bij Breda 170 kilometer per uur reed, met zijn vijfjarige dochtertje op de achterbank, terwijl hij zijn rijbewijs al ruim drie jaar kwijt was." Simpel advies voor dergelijke idioten mét een rijontzegging en zónder een rijbewijs die uit idioterie misschien nog steeds niet helemaal doorhebben of ze nou wel of niet achter het stuur moeten kruipen: DOE NIET ZO IDIOOT.

Tags: rijbewijs, afgepakt, rijontzegging, idioten
@Dorbeck | 23-07-26 | 11:45 | 219 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Stelt ook al niks meer voor: het rijbewijs

Heelhuids op uw bestemming komen... KAN DAT NOG IN NEDERLAND?

@Alexander Pechtold | 24-11-24 | 19:15 | 202 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.