Weet u wat het is? Het gaat iedere keer hetzelfde. De besmettingen stijgen. De regering doet of er niets aan de hand is. De bestemmingen stijgen door. De regering zegt dat ze de besmettingen in de gaten houdt. De besmettingen blijven stijgen en ook de ziekenhuizen worden drukker. En dan moet er opeens wel actie worden genomen en krijgt de beste lobbyist de beste maatregelen, plus één idiote maatregel voor speciaal voor het Kamerdebat. Daarna komt er een persconferentie, pas daarna wordt het OMT-advies openbaar en uiteindelijk debatteert de Tweede Kamer de hele dag over die ene idiote maatregel. Ondertussen is iedereen boos op iedereen omdat iedereen baalt van die ziekte en van al die maatregelen. Zo zijn we de QR-samenleving ingerommeld en daar zijn we voorlopig nog niet lang niet uit.

Dat moet anders.

En het kan ook anders. Er is namelijk een uitstekend plan van de Stichting Meer Democratie (bekend van allerhande lovenswaardige referendum-initiatieven). We gaan het met zijn allen eens een keer echt en goed over de QR-samenleving hebben. Want deze maatregelen zijn te ingrijpend om over te laten aan de politiek, die lastige vragen (zie: de campagne die bijna niet over corona ging) het liefst uit de weg gaat. We hebben helaas geen referendum meer, en dus ook geen QReferendum, maar we kunnen wel netjes om een volksraadpleging vragen. EN DAT GAAN WE DUS OOK DOEN. Met een druk op de knop stuurt u een mailtje aan alle Kamerleden in de Tweede Kamer. Het plan is om op 16 maart 2022 (in het beste geval zijn alle maatregelen dan al afgeschaft, en is dit hele initiatief overbodig, maar ja) tijdens de gemeenteraadsverkiezingen óók te stemmen over de coronapas. Hele tekst van de mail na de breek, KLIK HIER OM MEE TE DOEN.

UPDATE: Mail wordt geblokkeerd door de Tweede Kamer



Geacht Kamerlid,

De coronacrisis duurt al meer dan 20 maanden. In de zomermaanden is het rustig geweest. Maar nu lopen de besmettingscijfers weer op. De regering heeft daarom nieuwe maatregelen aangekondigd. Een aantal maatregelen gaat heel ver. De invoering van de coronapas verandert de manier waarop we met elkaar samenleven.

Je kunt de manier waarop we met elkaar samenleven niet zomaar veranderen. Dat kan alleen met instemming van de bevolking. Wij willen een volksraadpleging over de coronapas.

Waarom een volksraadpleging?

• Geen één politieke partij die nu in de Tweede Kamer zit heeft in haar verkiezingsprogramma iets gezegd over een coronapas, QR-codes en het maken van onderscheid tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen. Wat nu gebeurt, gebeurt zonder duidelijke instemming van de kiezer.

• Een hele kleine meerderheid in de Tweede Kamer is voor de invoering van de coronapas. Dat is een te wankele basis voor een maatregel die onze manier van samenleven zo ingrijpend verandert.

• De coronapas beperkt onze grondrechten. Heel veel mensen maken zich hier zorgen over. Ook hebben veel mensen hier vragen over. Het is daarom noodzakelijk dat we een brede maatschappelijke discussie voeren. Dit kan heel goed door middel van een volksraadpleging.

• De coronamaatregelen raken iedereen. Maar ze raken niet iedereen even hard. We weten dat de maatregelen vooral de mensen met weinig inkomen hard raken. Dat gebeurt met de invoering van de coronapas opnieuw. Vooral mensen in kwetsbare gebieden blijken geen coronapas te hebben. De coronapas vergroot zo de kloof tussen sterkeren en zwakkeren. Dit ondermijnt onze samenleving.

• De kern van een goed werkende democratie is dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid. In de bestrijding van het coronavirus lijken we deze belangrijke democratische spelregel te vergeten.

• Voor een goed werkende democratie is het noodzakelijk dat mensen elkaar vertrouwen. Burgers moeten nu burgers controleren. Dit zorgt voor onrust in de samenleving. Mensen komen door de coronapas recht tegenover elkaar te staan. Hierdoor groeit het onderlinge wantrouwen.

Alleen de bevolking zelf kan aangeven of de invoering van de coronapas de juiste koers voor Nederland is. Dit is te belangrijk om alleen aan politici over te laten. Geef burgers daarom een stem in de besluitvorming! Organiseer uiterlijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 een betekenisvolle volksraadpleging.

Wij willen een volksraadpleging over de coronapas!





