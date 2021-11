Als we één ding geleerd hebben van meer dan anderhalf jaar coronagezeik, dan is het wel dat dit kabinet helemaal niets leert. Of nou ja, het kabinet (al meer dan negen maanden demissionair) heeft geleerd dat het overal mee wegkomt. Want wéér zwabbert het beleid, wéér wordt het kabinet 'verrast' door exponentiële groei en wéér stonden Rutte en De Jonge te doen alsof alle ellende die we over ons uitgestort krijgen allemaal de schuld is van 'het virus' en 'ons gedrag', in plaats van een gevolg van HET BELEID.

In september waarschuwde de gedragsunit van het OMT al: het risico van de anderhalve meter afschaffen, is dat je hem daarna al snel weer in moet voeren. En dat is dus precies wat het kabinet nu doet. Maar ondertussen wordt de coronapas (die in plaats zou komen van die anderhalve meter) juist uitgebreid. En hoe: niet alleen voor een bezoek aan pretparken, sportscholen, dierentuinen of musea moet je een code laten zien, maar zelfs voor sporten (!) in de buitenlucht (!). En nog veel ingrijpender: het kabinet wil een wetswijziging zodat werknemers een QR-code voor hun werkgevers verplicht kunnen maken en sluit ook 2G-beleid niet langer uit. Dit, terwijl nog steeds niemand eigenlijk weet of zo'n QR-code nou echt werkt tegen de verspreiding van het virus en in de technische briefing wordt gerommeld met de percentages uit de ziekenhuizen.

Maar het werkt wel tegen ongevaccineerden, want tussen alle (begrijpelijke) algehele maatregelen om de verspreiding van het virus te stoppen, worden de duimschroeven voor hen nog een stuk harder aangedraaid. Niet (of: moeilijk) naar de sportschool kunnen is alweer een stap verder dan niet (of: moeilijk) naar de kroeg kunnen. En niet (of: moeilijk) in de buitenlucht mogen kunnen voetballen is weer een stap verder dan niet (of: moeilijk) naar de sportschool kunnen. En niet (of: moeilijk) naar je werk mogen is heel erg veel stappen verder dan niet (of: moeilijk) in de buitenlucht mogen voetballen.

Mark & Hugo vs. de ongevaccineerden

Wie zijn die ongevaccineerden eigenlijk? Het is natuurlijk lastig om iets te zeggen over alle ongevaccineerden als geheel, omdat er altijd (medische en niet-medische) uitzonderingen zijn en ook de drie groepen die wij onderscheiden niet bepaald homogeen zijn, en ze kunnen overlappen, maar we gaan het toch even doen. Komt ie. We denken dat de drie grootste groepen ongevaccineerden bestaan uit de wappies, de christenen en de (voornamelijk allochtone) inwoners van achterstandswijken.

De eersten, de wappies, zijn eigenlijk de ideale vijand voor het kabinet. Die hebben er de afgelopen maanden namelijk alles, maar dan ook alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de Rest van Nederland een zo groot mogelijke hekel aan ze heeft. Wij komen ook wel eens op internet, en we zijn al die zelfingenomen idioten die denken dat 'feiten' hetzelfde zijn als 'dingen die ik niet heb gecheckt maar die toevallig precies aansluiten bij wat ik al dacht', 'democratie' hetzelfde als 'een samenleving waarin ik mijn zin krijg' en (jahaaa, dit is een kleine uitzondering, maar toch) 'verzet' hetzelfde als 'geweld gebruiken tegen mensen die wel bezig zijn anderen te helpen' ook spuug- en spuugzat. Maar zo werkt dat nu eenmaal met grondrechten: die zijn er ook voor narcistische egoïsten.

En dan de tweede groep, de christenen, die hebben pech gehad. Christenen bashen is in Nederland sowieso al meer dan vijftig jaar volkssport nummer 1 (en het is ook hartstikke leuk, daar niet van, red.) dus daar kom je altijd mee weg. Maar goed, de christenen komen dan weer in de hemel, dus ze hebben in ieder geval iets om naar uit te kijken.

En dan is er nog de grote groep (veelal allochtone, maar ook autochtone) inwoners van achterstandswijken met slecht betaald of geen werk, een gebrekkig begrip van wat de overheid eigenlijk is en een begrijpelijk wantrouwen tegen wat die overheid allemaal doet. Dat is een groep die zich moeilijk organiseert, vrijwel niet vertegenwoordigd wordt in de politiek en dus sowieso geen grote bedreiging vormt voor Rutte, De Jonge en alle anderen mensen met wie het eigenlijk helemaal zo slecht nog niet gaat en die "gewoon weer verder willen".

Nog even over de toeslagenaffaire

Dat brengt ons op een ander ding waar dit kabinet niets van geleerd heeft: de toeslagenaffaire. Ten eerste heeft het kabinet van de toeslagenaffaire niet geleerd dat problemen alleen maar erger worden als je ze probeert weg te stoppen in een doofpot met een hoop politieke spin als deksel. Maar misschien nog wel belangrijker is dat het kabinet niet geleerd lijkt te hebben hoe verschrikkelijk de overheid zich kan gaan gedragen tegen mensen, van wie wordt aangenomen dat hun ellende hun eigen schuld is.

Want de belastingdienstmedewerkers die de uitvoerders waren in de toeslagenaffaire zagen zichzelf niet als boemannen. Die zagen zichzelf als strijders voor de goede zaak die verschrikkelijke fraudeurs aanpakten. Zij waren de 'goeden' die alles uit de kast trokken om de 'slechten' te straffen. We weten allemaal hoe hard die 'slechten' werden gestraft en we hebben gezien (bijvoorbeeld in het verhoor met Wiebes bij de POK) hoe hardnekkig de Belastingdienst bleef volharden dat er heus echt wel iets aan de hand was hoor, bij die gezinnen die kei- en kei- en keihard kapotgemaakt zijn. Totdat er niks aan de hand bleek.

Het is natuurlijk zo dat de samenleving als geheel last heeft van de individuele keuze van mensen die geen vaccin nemen en daarna ziek wordt. Maar degene die uiteindelijk het meeste last heeft van een ongevaccineerde die ziek wordt, is nog altijd die ongevaccineerde zelf. Niemand laat zich voor de lol opnemen in het ziekenhuis en al helemaal niemand gaat voor zijn lol aan de beademing op de IC. En, nee, natuurlijk niet, onschuldige slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn niet hetzelfde als vaccinweigeraars. Maar de overheid die nu zware middelen inzet om vaccinweigeraars het leven zuur te maken, is wel dezelfde overheid die vermeende fraudeurs het leven zuur maakte.

De QR-samenleving

En wie de echte pijn gaan voelen van de uitbreiding van de QR-samenleving, zijn de mensen met slecht betaalde banen die niet kunnen thuiswerken en die straks door hun werkgever gedwongen gaan worden een QR-code te tonen. Dat zijn mensen die niet zomaar van baan kunnen veranderen en mensen die al helemaal niet zomaar zonder inkomen kunnen. Vinden we het acceptabel dat zij dan moeten kiezen tussen stoppen met werken, zich iedere dag opnieuw laten testen of een vaccin nemen dat ze niet willen?

Als we het voor werkgevers mogelijk maken een QR-code te verplichten, dan is het echt volstrekt onmogelijk om vol te houden dat vaccineren een vrije keuze is. En ja, ook andere maatregelen om corona te stoppen grijpen diep in in onze vrijheden. Maar vergeet niet wat de vijand is: het virus, niet een bepaalde groep mensen. Laten we dat virus bestrijden.

Oh ja

Waar ging dit topic ook alweer over? Oh ja. Een debat. De Tweede Kamer, die is gekozen na een campagne waarin het vrijwel niet is gegaan over de voorspelbare dilemma's waar we door corona mee geconfronteerd zouden worden, maar meer over wat mensen vonden van een bordkartonnen pop van Mark Rutte, die gaat hier nu dus over debatteren. Livestream na de break (nou doe die break maar wat eerder, red.).

ZIEKENHUISCIJFERS: 33 nieuwe opnames op de IC = veul

INSTANT WISSELGELD: Nog even geen QR-pas bij de voetbal

UPDATE: +9195 (wel veel, maar valt toch ook weer mee, soort van)