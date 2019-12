De fiscus had "geen tijd voor een individuele toetsing" (PDF p13). Alle andere gezinnen werden zonder enige reden vermalen. Liever 100 dode vogels in de hand, dan 1 in de lucht. Het leidde niet tot de nacht van Menno S. VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks en SGP vinden het prima.

Deze steekproef is volgens Donner representatief voor de tienduizend gezinnen die via knevelarij beroofd zijn van bedragen oplopend tot een ton. Bedragen die politici met wachtgeldregelingen en reiskostenvergoedingen elkaar toespelen, bedragen die voor werkende gezinnetjes meerdere jaarsalarissen vormen. Kamervoorzitter Arib maande slachtoffers te zwijgen.

Menno S. verwees zijn slachtoffers naar de belastingtelefoon. Een nummer dat nauwelijks opneemt en vaker verkeerde antwoorden geeft dan goede. Belastingwetgeving is zo complex en het is zo'n puinhoop, dat ze het daar oprecht ook niet meer weten. Ouders die al hun schade willen verhalen, worden verwezen naar de rechter.

Jarenlange procedures met als hamvraag of de gedwongen verkoop van huizen en auto's, gestrande huwelijken of verloren banen wel een direct gevolg waren van de illegale en criminele acties van de belastingdienst. De boodschap is duidelijk: vecht je dood of neem je verlies. Deze #toeslagenaffaire is zo groot dat netjes uitbetalen te complex, arbeidsintensief en duur is.

De uitvoerende macht heeft zich hier gedragen als meedogenloze dictator, en de controlerende macht heeft haar zegen gegeven. Het is onderdeel van een nieuwe tijdsgeest. De staat doet maar, stelt de rest van de maatschappij voor voldongen feiten en kijkt benieuwd naar onze uitblijvende reactie. Hoe ver moeten ze gaan voordat ze echt worden teruggefloten?!

Het maakt daarbij niet meer uit welk voorbeeld je neemt. Een complete landbouw die gesloopt wordt met een stikstofnorm die 140 keer strenger is dan Duitsland. We willen onze natuur tuin behouden. Het laatste oerbos is al in 1871 gekapt, dus wat proberen we precies te "redden"? Het leidde tot een filerecord, een kapotte deur en verder niets.

De bouwsector wordt gesloopt met een PFAS-norm die zelfs na verhoging nog steeds een kwart van die bij de buren. Een moeilijk te meten stof, dit gaat om microgrammen per kilogram. 1 op een miljard. Ondertussen mogen fabrieken PFAS per kilogram blijven uitstoten en mogen producten die tijdens gebruik PFAS in woningen verspreiden verkocht worden. Het gaf een file, verder niets.

Tijdens het eerste Wildersproces bleek een raadsheer van het Hof met een deel van de beschikking in de binnenzak getuige-deskundige arabist Hans Jansen te bespelen. (Vanaf 37ste minuut). Tijdens het tweede Wildersproces besloot het ministerie eenzijdig bewijs nog langer achter te houden. Gelukkig lekte het uit, hier is weer directe beïnvloeding, maar toch gaat het showproces door.

Syriëgangers met alleen een Marokkaanse nationaliteit werden door Erdogan naar Nederland uitgezet. Criminele Marokkanen zonder Nederlandse verblijfstitel worden ook niet teruggenomen door Marokko, de Marokkaanse ambassadeur weigert diplomatiek contact. Bureau Burgwallen laat de effecten zien, dweilen met de kraan open, onder toezicht van kabinet en kijker.

Vanaf 28m40s gaat Femke Halsema in gesprek met een agente die volledig in elkaar getrapt is. De daders hoefden haar maar 900 euro schadevergoeding te betalen. De agente: "Dat heb ik gekregen doordat ik akkoord ben gegaan met mediaton”. Ze heeft geen kruisband meer in haar knie, een ingescheurde meniscus en vocht in haar knie, een maand thuis met een hersenschudding. Deze kopschoppers lachen, wij kijken TV.

Blijkbaar verstrekt de gemeente Amsterdam geen gratis advocaat om agressief de volledige schade van politieagenten op criminelen te verhalen. Inclusief ziekteverzuim, zorgkosten en eigen risico. Femke belooft te gaan lobbyen bij de minister om strenger beleid, terwijl ze zelf verzaakt en compleet bruikbare instrumenten in de kast laat liggen. Femke luistert, Femke praat.

De fiscus heeft aangetoond structureel burgers te benadelen terwijl ze dondersgoed weten dat het gezin recht heeft op het geld. Waar is de rijksrecherche voor deze strafzaken? De fiscus heeft rechters misleid en hele dossiers achtergehouden. Daardoor konden burgers zich niet verweren, soms wisten ze niet dat ze verdacht en vermalen werden. We doen niet eens aangifte.

Verdachten hebben recht op de onschuldpresumptie. Het OM moet onomstotelijk aantonen dat iemand een delict heeft gepleegd, boven iedere twijfel verheven. In civiele zaken gaat het gelijker op, wie eist bewijst, maar het meest aannemelijke verhaal telt. De fiscus mag schatten, het is aan burgers om met een waterdichte administratie het tegendeel aan te tonen.

Rechtbanken varen nu nog blind op de fraudefantasie van de fiscus. Is dat privilege nog wel terecht voor een organisatie die zich zo strafrechtelijk misdraagt, door interne problemen het meestal zelf niet eens weet en als ze het wel weet die informatie niet met burgers of rechters deelt? Is deze lakse, naïeve en slaafse houding van Vrouwe Justitia nog wel van deze tijd?

De fiscus zit dankzij sleepnetten en ongekende onderzoekbevoegdheden op de grootste databank van Nederland. Wordt het niet eens tijd dat zij als eisende partij bewijslast krijgen? Zeker na deze strooptocht ten laste van werkende minima met kinderen? Of kiest de rechtelijke macht hier blind partij voor haar eigen werkgever? Zijn rechters nog onafhankelijk?

Bestaat de barmhartigheid die de rechtbank heeft voor criminelen, ook voor kinderen & agenten?

Coalitie en gedoogpartners vinden dit allemaal a-okay. U ook?