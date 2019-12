Wij zijn benieuwd of iemand bij de vvd nog een actieve herinnering aan 2010 2015 2018 vorige maand GISTEREN heeft. Toen werd staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (vvd) geschoffeerd door Marokko, dat op het laatste moment een afspraak over het uitzetten van kansloze asielplagiërs afzegde. Svennie Koopmans (ook vvd) was zo over het pisje dat hij "Als #Marokko niet wil praten dan moet het maar voelen." ging twitteren. Maar dat was gisteren en vandaag is het vandaag en vandaag zegt minister Blok ( GroenLinks vvd) dat hij de Marokkaanse ambassadeur helemaal niet op het (bid)matje gaat roepen. "Volgens Haagse bronnen is er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken veel verbazing over de handelwijze van Broekers, die staatssecretaris is van Justitie en Veiligheid." Gedoe binnen het kabinet dus, want de rode sokkendragers op BuZa lopen liever op kousenvoeten naar binnen bij schurkenstaten die zich niet aan afspraken houden. Hadden ze maar een minister die korte metten maakte met zoveel lafhartige pappenennathouderij, bijvoorbeeld door lekker te provoceren of zoiets. Wij vragen ons zo langzamerhand af. Is Stef Blok ( DENK vvd) eigenlijk wel de baas op zijn eigen departement?