Je zou zeggen dat Marokko door allerhande akkefietjes hier en daar wel een keertje in het krijt staat bij het Koninkrijk der Nederlanden maar niets is minder waar. ONZE Ankie Broekers-Knol a.k.a. diplomatieke reuzin van heb ik jou daar is keihard geweigerd voor een kopje Marokkaanse thee. De ambassadeur van Marokko heeft een afspraak met Knol op het allerlaatste moment afgezegd: volgens bronnen protesteert Marokko omdat Broekers-Knol het wil hebben over de terugkeer van uitgeprocedeerde kansloze losers - laat dat nou net het belangrijkste agendapuntje zijn in de bilaterale betrekkingen met Marokko. Nu hebben wij op pakjesavond ook wel betere dingen te doen dan luisteren naar het geneuzel van mevrouw Knolbroek maar in Den Haag heeft men het over ALWEER een diplomatieke schoffering van jewelste. Verpest een klein groepje Marokkanen het toch maar weer voor de welwillende meerderheid.