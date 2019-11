Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol is er niet in geslaagd om het gesprek aan te gaan met Marokkaanse autoriteiten over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zei de bewindsvrouw donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. (Hassan Sahara, Volkskrant). De VVD wil nu KEIHARDE maatregelen tegen de Noord-Afrikaanse schurkenstaat en Westelijke Sahara-bezetter Marokko. We hebben het dan over het bevriezen van alle uitkeringen naar Marokko (tienmiljoenduizendmiljard), het per direct op het matje roepen van de Marokkaanse ambassadeur (het is vrijdag, dus hij zit er toch al op), het droppen van alle (5336) "Nederlandse" plofkrakers in Casablanca, een onmiddellijk ontslag van alle Marokkaanse NPO-medewerkers, zodat we nog maar alleen nog maar Nederland1 overhouden (win-win) en die Hollandse garnalen pellen we voortaan ook gewoon weer in Zoutkamp en omstreken. Hup VVD. Boycotten die bastards. Oh nee wacht...