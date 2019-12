Wantrouwen, kent u die uitdrukking? Wantrouwen, dat is wat de Belastingdienst deed bij ouders die toevallig bij het verkeerde bureau stonden ingeschreven voor de kinderopvangtoeslag. Wantrouwen, dat is wat de Belastingdienst deed toen die ouders in bezwaar gingen toen ze ten onrechte duizenden euro's moesten betalen. Wantrouwen, dat is wat de rechter had moeten doen toen de Belastingdienst zaken probeerde te winnen met nepbewijs. Wantrouwen, dat is wat de Belastingdienst deed toen het de jacht opende op een klokkenluider in de eigen organisatie die het illegale machtsmisbruik niet langer aan kon zien. Wantrouwen, dat is wat die honderden, of duizenden, of tienduizenden ouders voelen tegen een overheid die zonder tegenmacht kon liegen en bedriegen tot hun levens helemaal kapot waren. Wantrouwen. Wantrouwen. Wantrouwen. Maar de Kamer, die gaat over tot de orde van de dag.