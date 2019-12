Zo. Tijd voor chips, bier, nootjes, een blauwe envelop en de column van Pieter Klein. De Kamer praat vandaag weer eens met staatssecretaris Menno Snel (D66) over de ontiegelijke pleuriszooi bij de Belastingdienst. Het is al het zoveelste debat over de ontiegelijke pleuriszooi bij de Belastingdienst, omdat de ontiegelijke pleuriszooi bij de Belastingdienst zo groot is dat er steeds informatie voor de Kamer wordt achtergehouden over de ontiegelijke pleuriszooi bij de Belastingdienst. En staatssecretaris Menno Snel (D66) is niet alleen formeel verantwoordelijk, hij hield persoonlijk informatie achter voor de Kamer.

En of dat nou het gevolg is van incompetentie of van kwade wil, zulke fouten horen onvergeeflijk te zijn in een goed functionerende rechtsstaat. Als de coalitiepartijen de ballen niet hebben om Snel weg te sturen, dan weet iedereen in het kabinet één ding zeker: je kunt als bewindspersoon werkelijk alles, maar dan ook alles flikken zonder dat je door de Kamer wordt weggestuurd. Hoe noem je zo'n land eigenlijk, waarin de regering niet door de volksvertegenwoordiging wordt gecontroleerd?

UPDATE: Stream was even weg (vast iemand uit de grachtengordel) en inmiddels vervangen.

UPDATE: Schreeuwer schreeuwde terecht.



VIDEO. Dit is wat de Belastingdienst met mensen doet

Bonus voorbeschouwing