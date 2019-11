Mark Rutte van de Vereniging voor Dossierbegravers is niet de enige die """vergeet""" hoeveel burgerdoden hij op zijn geweten heeft. Menno Snel van uitvaartcollega Doodgravers66 blijkt ook keer op keer (op keer) meer slachtoffers gemaakt te hebben dAn ToT dUsVeR wErD aAnGeNoMeN. Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen voordat de rechtsstaat in serieus gevaar komt? Want we kunnen wel lollig doen met woordgrapjes over dode mensen en zo. Maar er gaan letterlijk mensen dood omdat de Belastingdienst ze ten onrechte criminaliseerde, en nooit terug kwam op eerder genomen beslissingen waarbij onschuldige burgerdoelen werden gebombardeerd tot belastingontwijkers. En WEEEEEERRR blijkt de Kamer gedesinformeerd met fake news door D'66. Boosmaak belastingleugen-details in de tijdlijn van Pieter Omtzigt, hoofdschuddende melancholiek over de ten grave gedragen rechtsstaat zoals te doen gebruikelijk bij doorgraver Pieter Klein. We zijn ondertussen van twee naar drie onwrikbare zekerheden in het leven onder Rutte: Je gaat dood, je betaalt belasting, en vvd66 brengt die twee beangstigend dicht bij elkaar.