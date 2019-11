Twee weken terug besteedden we aandacht aan het best wel coole RTL4-programma Bureau Burgwallen, waarin te zien was hoe Amsterdamse agenten horendol worden van rovende en stelende asielzoekers uit veilige landen. Het leidde zelfs tot gedoe in de Amsterdamse raad en een ingreep van burgemeester Halsema. Nu was er gisteren weer een mooie aflevering. Wéér een recidivist uit een veilig land die vanuit Ter Apel naar de hoofdstad komt gereden om mensen te beroven van telefoon, portemonnee en horloge. Maar we mogen van Bureau Burgwallen ineens niet meer weten uit welk land hij komt. Meneer de asielzoeker komt uit land [PIEP]. Nou, die koppen we wel even deftig in: de rovende en jattende stelende overlastgevende recidivisten die de hoofdstad terroriseren komen uit MAROKKO of ALGERIJE. En die agenten worden er he-le-maal gek van. Ze staan te dweilen met de kraan open, maar ze moeten wel: anders stroomt het over. Criminele weggooiers uit veilige landen die hier de boel leeg komen roven, bah. Iedereen ziet het gebeuren. En er verandert NIKS.

Gezellig transcript na de klik.

Presentator Ewout Genemans: "Iedere keer dat ik met jullie mee ben kom je dit tegen, toch, dat mensen uit [PIEP] hier komen om de boel leeg te roven (...)"

Agent: "Eigenlijk zou hij ongewenst verklaard moeten worden en vervolgens moet hij het land uit."

Genemans: "Maar waarom gebeurt dat dan niet?"

Agent: "[PIEP] neemt hem gewoon niet terug."

Genemans: "Jamaar watte huh he datte euhhh DAT KAN TOCH NIET?"

Agent: "Ja het kan toch niet? Zo werkt het. Dit is het systeem wat we hebben."