Ja HOE KAN HET, Ewout? Terugkijkvideootje uit Bureau Burgwallen. Gek genoeg best wel een tof programma over Amsterdamse jongens en meiden in het blauw die de straten gezellig proberen te 'houden'. Je ziet hoe het zakkenrollerteam in de hoofdstad bij de vleet rovende veiligelandiërs uit de azc's inrekent, om na iedere arrestatie een uur papierwerk in te moeten vullen om de steeldieven de week erop doodleuk wéér tegen te komen. Hoe de stoere agente Rachel, voor de duvel niet bang, zich af lijkt te vragen waarom er niks wordt gedaan tegen 'gelukszoekers'. Hoe agente Lieke met tranen in haar ogen vertelt over de laffe molestatie door een groep weggooiers, en echt emotioneel wordt als ze begint over de liefde voor haar vak. Hoe agent Thijs zijn uiterste best doet de straten schoon te vegen, maar hoe ze onder de streep met de rug tegen de muur staan en gevangen zitten in een vicieuze cirkel van aanhoudingen en vrijlatingen door bureaucratie en pamperregelgeving. Ze kennen de zakkenrollers, ze kennen de dealers, ze zien het allemaal gebeuren en ze doen écht hun best, maar het is dweilen met de kraan wagenwijd open. Die presentator Ewout Genemans, dat is natuurlijk niet de Champions League die voorgedragen gaat worden om het Songfestival te presenteren, maar je ziet hem wakker worden en belangrijker nog: hij alleen maar vragen. Bureau Burgwallen, iedere maandag 21.29 uur, RTL4.