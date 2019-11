Of hoeveel asielzoekers zakkenroller zijn, for that matter

Geinige ontwikkeling n.a.v. ons topic over het RTL4-programma Bureau Burgwallen (wij kijken ook een keer tv hoor), waarin een Amsterdamse agente vertelt over de continue stroom aan asielzoekiërs uit veilige landen die het Team Zakkenrollen iedere avond weer op het bureau heeft zitten (spoiler: dat zijn er veel). Dus vvd en FvD en CDA aan de bel trekken wegens 'ja hoe kan het eigenlijk dat zo veel zakkenrollers asielzoeker zijn en hoeveel zijn het er nou precies'. MAG NIET VAN HALSEMA. "Geen wettelijke grondslag voor het (tijdelijk) registreren van de juridische verblijfsstatus van verdachten." Nu lijkt het ons in het kader van probleemoplossing toch tamelijk relevante materie maar ach, ze doen maar lekker. Dankzij de eerlijke agenten in de uitzending weet heel Nederland nu toch al wel hoe de vork in de steel in wiens zak je portemonnee zit.

PS Mogen agenten wel opschrijven dat het gaat om 'personen die nieuw lijken te zijn'? (*)

UPDATE: Volgens een kuchende mevrouw in een lange regenjas (namelijk A. Nanninga) kunnen agenten wel aan iedere arrestatie een standaard-projectcode toevoegen (hopen op Code PDNLTZ) en daartoe zal FvD een motie indienen.