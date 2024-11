Wat een extreme pech! Deze mijnheer dacht in Rotterdam-Kralingen zijn EIGEN fiets mee te nemen. Was het pardoes de fiets van een ander. Kan gebeuren! Alleen is hij vergeten de fiets terug te brengen. Kan ook gebeuren! De politie heeft voor deze mijnheer een prachtige schadevergoeding alsook een slagroomtaart klaargelegd. En een ferme handdruk, en een lidmaatschapspas van de PvdA. Bent u of kent u deze onfortuinlijke monsieur? MELDEN