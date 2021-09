Hugo de Jonge is een verschrikkelijke huichelaar en een opportunistische leugenaar bovendien. We kunnen het niet liederlijker maken: het is gewoon een feit. Een jaar lang belooft hij géén directe of indirecte vaccinatiedwang. En dan, als corona nagenoeg onder controle is, draait hij 180 graden en dreigt het DEMISSIONAIRE dwangkabinet nog met een verkapte plicht, in de vorm van een coronatoegangsbewijs. Een Pass Sanitaire. Een sociaal kredietsysteem. Een stasipasje voor cultuur en café, waarmee de gevaccineerde meerderheid het normale leven moeilijker wordt gemaakt om de ongevaccineerde minderheid hun vrije keuze af te pakken middels sociale dwang, uitsluiting en stigma. Dood- en doodziek dat een DEMISSIONAIRE overheid zich dit permitteert in een vrij land.

Maar we zitten met een dilemma. Hugo's naargeestige ommezwaai komt vlak voor een geplande demo op de Dam tegen de coronamaatregelen. Die demo is op voorhand gekaapt door complotdenkers en rabiate antivaxxers, zoals Willem Engel, Robert Jensen en Thierry Baudet. Dat we niet van liegende, door alle bodems gezakte politici houden en onze normale vrijheid terug willen zonder digitaal Chinees sociaal dwang- en kredietsysteem, betekent niet dat we meteen vertegenwoordigd willen worden door aluhoedjes en 5G-vrezers die in blinde paniek zijn over """gentherapie""" en globalistenfascisme. We willen een normaal normaal, waarin Lowlands en Mysteryland dezelfde behandeling krijgen als de Grand Prix, waarin kroeg en museum vrij toegankelijk zijn zonder QR-codes, waarin politici eerlijk en transparant handelen terwijl ze de zorgcapaciteit vergroten zodat we leren leven met een virus dat nooit meer verdwijnt, en waarin aluhoedjes weer in achterafzaaltjes door hun UFO-fotoboeken bladeren een geen haatklikbeet-headlines meer maken of bij talkshows aanschuiven voor "een tegengeluid" in onze stupide media.

In plaats daarvan verzamelen "100.000 mensen" (sure, Tjer) zich vanaf 11:00 uur op de Dam om "De Tering Met De Regering" te roepen naar onzichtbare ambtelijke vijanden in het algemeen en Mark & Hugo in het bijzonder en wat we vrezen vandaag, is een Dam waar politiepaarden en waterwerpers tegenover ivermectineslikkers met moederharten komen te staan, en ieder redelijk vrijheidsgeluid geplet wordt tussen DEMISSIONAIR machtsmisbruik en complotgestoorde onmacht. Geef ons godverdomme ons vrije land terug, klootzakken.

Update: Gemeente roept op niet meer te komen. Dus komt allen.

Erbij: Chris van Chrisiserbij is er ook bij

En dan hier die onvermijdelijke Dam-Cam