Bron: het internet

Om 12 uur begint in Zandvoort de derde vrije training van de Dutch Grand Prix. Op de F1-website is over de eerste dag van het raceweekend dit te lezen: "The track’s surrounding streets were covered in a sea of orange from the moment the sun rose, with fans lining the gates six or seven people deep to catch a glimpse of the drivers, before swarming into the circuit, where they were given free orange lion capes and welcomed by a festival atmosphere." Een festivalsfeer! Leuk! Gezellig! Gaaf land! Go Max! Jammer van de ten hemel schreiende hypocrisie waarin prinsen, commissarissen van de koning en burgemeesters meer mogen dan het klootjesvolk, maar die 70.000 mensen op Zandvoort is hun geplaceerde evenement festival van harte gegund, en de F1 gaat ook simpelweg niet leiden tot nieuwe besmettingspieken.

Op dezelfde vrijdag waarop het grootste evenement sinds de uitbraak van de Chinezensars is begonnen, heeft Hugo de Jonge zijn stellige, vaak herhaalde standpunt dat er geen directe of indirecte dwang tot vaccinatie komt, uit het raam geambtenaard en is het DEMISSIONAIRE kabinet 180 graden gedraaid: Pandemiepeppie Rutte en Coronakokkie De Jonge willen vanaf eind september een QR-toegangsbewijs voor horeca, musea, bioscopen en sportevenementen invoeren. Er ligt een aangenomen motie van Farid Azarkan die dat verbiedt en die nota bene door Hugo's CDA gesteund werd: alleen D66 en vvd stemden tegen. Die willen graag een digitale dystopie optuigen, en kennelijk is Hugo ook door de pomp - terwijl de video hierboven in herinnering roept hoe vaak en hoe expliciet Hugo ook heeft gezegd dat er nooit een directe of indirecte dwang zou komen.

Wie denkt dat het voorstel een soort waarschuwing is, een poging tot een laatste push om degenen die niet willen vaccineren toch te """verleiden""" om zich te laten vaccineren: nope. Arjen Noorlander kon in Nieuwsuur namens bronnen in de wandelgangen het kabinet al aankondigen dat zodra de Kamer overtuigd is, deze Franse toestanden ingevoerd worden om een volgende stap richting Australische toestanden te zetten. Vaccineren blijft de beste weg uit dit strontvervelende virusdoolhof. Maar hoe voorkomen we dat DEMISSIONAIRE machtsmisbruikers onderweg onze grondrechten nog verder verzieken?

"Er ligt een motie tegen directe of indirecte plicht"

ūüíĮ