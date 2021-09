Nou. Lezen we ineens dat - in tegenstelling tot Hugo's eerdere geruststelling dat we absoluut niet als Frankrijk worden - we rond het eind van de maand precies als Frankrijk worden. Cafeetjes, terrasjes en musea zijn dan mogelijk pas toegankelijk na het tonen van een groen QR-vinkje. "Hoewel het besluit nog niet genomen is, wil De Jonge wel vast een waarschuwing afgeven. Nederlander moeten zich er op voorbereiden dat zij - net als bijvoorbeeld in Frankrijk - straks overal een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. De verplichte anderhalve meter afstand die iedereen van elkaar moet houden, zou dan komen te vervallen."

Ah, ja, die anderhalve meter waar rechtsgetrouw Nederland zich al een zomer lang en in het bijzonder vandaag niet aan houdt. Die gaat dus eindelijk van tafel. Maar toegang tot het openbare leven gaat straks mogelijk alleen nog per QR-code, ook sportevenementen moeten er aan geloven. En wat betekent het bovenstaande tweetje nou eigenlijk. Vaccinatie is "Geen verplichting, wel de vrijblijvendheid voorbij." Wat staat daar nou werkelijk? En wat was de medische toestand van de huidige IC-corona-populatie eigenlijk voor hun opname?

Er zijn nog ongeveer 2 miljoen Nederlanders die nog niet gevaccineerd zijn. En dat is volgens Hugo onacceptabel. Wordt vervolgd.