En aangezien Nederland Duitsland vrijwel altijd een week later op de voet volgt, zijn we benieuwd hoe houdbaar Hugo's woorden gaan blijken. "Vaccineren is echt je eigen keuze. Als je een verstandige keuze wilt maken, moet je het doen. Maar het blijft echt je eigen keuze. Daar geloof ik heel erg in omdat ik zie dat dat nou juist de aanleiding is voor die hele hoge vaccinatiegraad. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat een vaccinatieplicht bij Nederland past. Ik zie ook niet zo snel voor me dat we daadwerkelijk een vaccinatieplicht gaan invoeren. De discussie in Frankrijk laat ik ook echt graag in Frankrijk."

Nou, meemaken is wat we het gaan. Maar toch even aandacht voor de onderstaande pleidooi van internist, infectieziekten-specialist en universitair hoofddocent immuunpathologie Jeroen van der Hilst. En als we dan toch bezig zijn, ook even dit gesprek (belangrijkste fragment na de breek) met immunoloog prof. dr. Theo Schetters (wiki), die stelt dat het vaccineren van de gehele bevolking een doel op zich lijkt te zijn geworden, terwijl het rendement daarvan helemaal niet duidelijk is. En helemaal onderaan nog even deze video die Hugo gister tweette, waarin kids van twaalf aan het woord komen over hoe fijn zo'n prik wel niet is want 'vrijheden'. Twaalf, die hebben dus écht nergens last van, maar kunnen het na vaccinatie nog steeds oplopen en doorgeven. Mooie boel.

Gaarne even aandacht voor dit pleidooi

Immunoloog prof. Theo Schetters: "vaccineren hele bevolking werd doel op zich"

Het nieuwe normaal: kinderen van 12 vaccineren én voor de staatscamera zetten

Maar toch handig, die QR-code op de nieuwe ID-kaart!