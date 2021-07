Op 13 juli lazen we: "Germany will not make vaccination against COVID-19 compulsory, Chancellor Angela Merkel said on Tuesday. (...) "We have no intention of going down this road," Merkel said during a news conference. "There will be no compulsory vaccination."" En vandaag lezen we bij monde van Merkels stafchef Hegle Braun:

""In het geval van een hoge besmettingsgraad ondanks het testen, zullen ongevaccineerde mensen hun contacten moeten beperken." (...) Dat kan ook betekenen dat bepaalde dingen, zoals het bezoeken van restaurants, de bioscoop en stadions niet langer mogelijk zijn. Zelfs niet voor ongevaccineerde mensen die getest zijn, omdat het risico te groot is. Gevaccineerden zullen zeker meer vrijheden hebben dan mensen die niet gevaccineerd zijn."" Tuurlijk, dit alles wordt gezegd onder voorbehoud van een sterke toename aan besmettingen, maar aangezien die sowieso verwacht worden en dit Merkels rechterhand is, weet iedereen eigenlijk wel hoe laat het is.

Kortom, Duitsland kiest de Britse route, waar vanaf eind september enkel een bewijs van vaccinatie nog volstaat voor "clubs" en plekken waar het te gezellig is. In Frankrijk volstaat een negatief testbewijs vooralsnog, maar die zijn vanaf de herfst voor eigen rekening - en dreigt Macron ook openlijk met directe verplichting. Italië gaat op 6 augustus voor de bijl. En Israel koos deze week ook voor een soort Franse route, maar daar zijn negatieve testen al vanaf 8 augustus voor eigen kosten en zijn deze alleen verplicht voor ongevaccineerden.

Nu rest de vraag natuurlijk: wat doet Nederland, dat nog veel roder kleurt en structureel ongeveer een week achter het Duitse beleid aan loopt? Kolonelsregime Roland P ie rik I loopt in ieder geval alvast warm.

Ondertussen was er gister in zo'n 120 steden wereldwijd de #worldwidefreedomrally. Best wel heel veel mensen eigenlijk. Parijs na de breek, waar een blauwvink-activist spreekt van 100.000 aanwezigen die Macron eruit willen. Onderstaand gister in London, en ja dat is natuurlijk toch wel mooi. Trump 2024-vlag, Palestijnse vlag, nog meer vlaggen, en You Never Walk alone met z'n allen uit volle borst. De voorganger was trouwens wel David Icke (wiki), dat dan weer wel.

You never walk alone - Londen, zaterdag 24 juli

lol

Aannemelijk