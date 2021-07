Het begint een beetje op te vallen dat onrechtsfilosoof Roland "Prikplicht is nodig" Pierik plotseling in alle media opduikt. Interviews in kranten en bladen, optredens bij Op1 en in Nieuwsuur: overal schuift de nieuwe Diederik Gommers aan om te vertellen dat vaccinatiedwang enerzijds en maatschappelijke uitsluiting van ongevaccineerden anderzijds noodzakelijk kan zijn. Pierik is lid van de Gezondheidsraad die Hugo de Jonge adviseert, maar bij Nieuwsuur werd expliciet door Jeroen Wollaars gezegd dat hij "op persoonlijke titel" aanschoof.

Dat kan dus niet.

Je kan geen hoge overheidsadviseur zijn in een pandemie en in deze tijd (en op dit onderwerp) claimen “op persoonlijke titel” te spreken. Dat is echt keihard bedrog. Dat zou net zoiets zijn als Hugo die beweert voor z’n ontspanning op al die vaccinselfies te staan, of voor persoonlijke vertier sneltesten uit te delen op Schiphol. Dat Nieuwsuur het zo expliciet benoemde, klinkt derhalve eerder als het hardop uitgesproken bewijs van het tegendeel. Voordat we nu voor wappies worden versleten: de overheid plaatst actief mediacampagnes in kranten, bladen en op de buis. De NCTV - de vaderlandse antiterreurorganisatie, nota bene - schrijft hele nieuwsbrieven over "de uitgebreide branded content campagne met titels als Linda, Linda Meiden, RTL, Telegraaf, Volkskrant, Viva, Ouders van Nu, AD en Margriet." Ze sommen zelfs het hele lijstje op (gecontinueerd na de lees verder):

Is dat erg? Er staat toch netjes "branded content" bij al die artikelen? Ja. Dat is erg. En niet alleen omdat heel veel mensen (zeker matig geïnformeerde damesblaadjeslezers) te scheel zijn om het verschil te zien. Anekdote: Blogger dezes werkte ooit voor huis-aan-huisblaadje Ons Utrecht. In dat blaadje betaalde de gemeente Utrecht voor plaatsing van de gemeenteberichten. Dat betekende de facto dat er niet te kritisch over de gemeente bericht moest worden, want dan zouden ze wel eens met die berichten (en het bijbehorende budget) naar de concurrerende stadskrant kunnen stappen. Op een kwade dag ging dat alsnog mis en dat leidde er toe dat toenmalig burgemeester Aleid Wolfsen (PvdA) de complete oplage van de krant door de shredder liet trekken, met instemming van de uitgever. Destijds was dat de Telegraaf Media Groep, nu dus Mediahuis. En in Mediahuiskrant Telebelg vandaag een opiniestuk van Roland Pierik over de mogelijke noodzaak tot een prikplicht. Persoonlijke titel, of toch stiekem branded content?

Mainstream media kunnen nog zo netjes "bRaNdEd CoNtEnT" boven een hele brede overheidscampagne bij gigantische deugvlaamse pluriformiteitskillers zetten, die media krijgen hele dikke zakken geld om deze content te plaatsen. Geld dat de zetbaasjes van Mediahuis, DPG Media en RTL echt niet mis willen lopen door al te kritisch over het coronabeleid te berichten. Geld waarmee grensposten tussen redactie, commercie en overheidspropaganda verschuiven. Geld waarmee media hun geloofwaardigheid ondermijnen. Geld waarmee Roland Pierik ineens van NOS tot DPG op persoonlijke titel in alle titels opduikt. En wat de NPO betreft: die wordt sowieso volledig door de overheid de belastingbetaler gefinancierd en heeft nog nooit de hand die hen voedt gebeten. Zie alleen al de recente casussen Kaag en Kelder.

Mocht u nou denken 'Goh, wat een tuig van de richel', dan zit u er niet ver naast. Mocht u nou denken: 'Goh, GS is wappie geworden', dan herinneren we u er hier graag aan bijtijds in de bank te zakken en het Achtuurjournaal aan te zetten voor uw dagelijkse dosis staatspropaganda. En een prettige dag verder!

H/T @HansAckerNY voor de NCTV-verwijzing

