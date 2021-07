In een Kamerdebat lang geleden zei Mark Rutte als antwoord op een vraag van Azarkan over directe of indirecte dwang of drang voor vaccinatie (en testen) dat 'burgers zouden dan naar de rechter kunnen stappen, want werkgevers mogen niet discrimineren, dat staat in de wet' maar dat is wederom een leugentje naar eer en geweten gebleken.

We huppelen stap voor stap steeds verder deze dystopie in, maar zolang we niet op het (ridicule) punt van 'microchips in vaccins' zijn aangekomen slikt men blijkbaar alles daartussenin van de prikpooier. Zelfs als we op dat punt zouden komen dan zou de kudde gaan blèren dat dat toch best wel goed is voor de gezondheid en het maar moet omdat we er levens mee kunnen redden. Blijf die doelpalen maar verschuiven.