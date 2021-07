:

Er zijn genoeg voorbeelden in de recente geschiedenis waar hele volkeren zijn onderworpen aan een totalitair regime.

En zo’n regime kan het lang volhouden. Sommige bestaan nog tot op de dag van vandaag. En dan zijn er ook systemen die relatief recent zijn uitgerold die dat in potentie ook kunnen.

In Xinjiang, China wordt op dit moment een minderheid langzaam vernietigd. De staat heeft totale controle met behulp van technologie en AI op de minderheid. Letterlijk elke gezichtsuitdrukking wordt herkend en geregistreerd. Bijvoorbeeld als iemand zegt de CCP is het beste dat China ooit is overkomen en je trekt daarbij onbewust een frons dan staat binnen 10 minuten de politie aan je deur. Dat kan ook gebeuren als je je appartement in de verkeerde kleur hebt geverfd, blauw, wat wordt geassocieerd met onafhankelijkheid van de Oeigoeren. Dan wordt vriendelijk toch dwingend verzocht uw appartement keurig socialistisch rood te verven. Ja het is nu 23:00u morgenochtend voor 07:00 is het geregeld, de politieagent komt het controleren. Heb je het niet geregeld, dan ga je naar een ‘educatiecentrum’ voor onbepaalde tijd.

Geen verf in huis? Geen kwasten? Winkels dicht? Niet mijn probleem. Morgenochtend voor 0700 is het geregeld. Fijne avond, tot morgen.

Dat systeem was er niet van de ene op de andere dag. Sluipenderwijs was het er. Er is 0 bewegingsruimte, verzet is kansloos. Je bent als een varken in een Nederlands slachthuis, kansloos.

Kortom, zo zeker zal ik er maar niet van zijn. Hopelijk is het besef van vrijheid en rechtstatelijkheid zo diep in onze samenlevingen geetst dat het nooit zover komt.

Maar ja ook in Europa hebben moderne technologieën geleid tot een vernietigingssysteem. Waar het aan de andere kant goedkoop en efficiënt auto’s en andere moderne verbruiksartikelen uitspuwde.