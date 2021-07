- De hele speech met Engelse vertaling -

Frankrijk

In zijn toespraak zei Macron gister o.a. dat: "Depending on the evolution of the situation, we will without doubt have to consider obligatory vaccines for everyone in France. But I am making the choice to trust, and I am solemnly calling upon all our fellow citizens who aren’t vaccinated to go get vaccinated as soon as possible." Nou, daar zit geen woord Frans tussen.

- Vanaf 21 juli wordt de pass sanitaire (covidpas) - die per QR-code aantoont dat iemand gevaccineerd, negatief getest of recent hersteld is - verplicht voor toegang tot bioscopen, theaters en evenementen met meer dan 50 personen. Vanaf begin augustus (exacte datum niet aangekondigd) wordt de covidpas verplicht voor toegang tot "café's, restaurants, winkelcentra, ziekenhuizen, bejaardentehuizen/verpleeghuizen, vliegtuigen, en langeafstandsreizen per bus en trein."

- "Vaccinaties vanaf 15 september verplicht voor alle zorgmedewerkers en personeel in ziekenhuizen, klinieken, bejaardentehuizen, instellingen voor gehandicapten en voor degenen die in contact komen met ouderen, ook thuis". Werknemers ie zich voor 15 september niet hebben laten prikken mogen hun werk niet meer uitvoeren en worden niet meer betaald. En hoe rekbaar de verplichting precies is als je "thuis" in contact komt met ouderen, moet nog blijken.

- Vanaf de herfst (exacte datum niet gegeven) zijn "niet-medische" PCR-testen niet meer gratis en komen voor eigen kosten. Dit geldt voor testen die genomen worden als reisbewijs of als toegangsbewijs tot het sociale leven. Mensen met symptomen kunnen nog wel gratis testen.

Enfin, Macron flirt openlijk met het idee iedereen verplicht te vaccineren, maar zet nu nog in op de vrijwillige bereiheid van inwoners. Maar hoe zit het bijvoorbeeld vanaf de herfst met mensen die naar het ziekenhuis moeten, geen vaccin willen, maar geen PCR-test kunnen betalen?

Griekenland

Tijdens een televisietoespraak gisteravond kondigde de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis aan dat er nieuwe vaccinatieverplichtingen zullen gaan gelden. Noot: hier lijkt dus geen sprake van een covidpas waarbij een negatief testbewijs of recent herstel ook volstaat, dit is een harde vaccinatieverplichting.

-Vanaf aanstaande vrijdag zijn ongevaccineerden niet meer binnen welkom in bars, restaurants, bioscopen, theaters en andere gesloten ruimtes. De maatregel geldt minstens tot eind augustus en is ook van kracht voor toeristen. Ongevaccineerden zijn wel welkom op terrassen en buitenruimtes.

- Werknemers van verpleeghuizen zijn per direct verplicht zich te laten vaccineren. Weigeraars worden per 16 augustus ontslagen.

- Voor overige "healthcare workers" in zowel de publieke als private (!) sector geldt de vaccinatieplicht per 1 september.

Beieren (DUITSLAND)

Beierse premier Markus Söder heeft per gisteren zijn toon aangepast en dat is altijd zorgelijk bij Duitsers. "Volledige, zorgvrije vrijheid is alleen mogelijk met vaccinatie. Zonder vaccinatie is er geen vrijheid. Tenminste niet in de vorm waarop we dat ons voorstellen," zei hij tijdens een toespraak in een vaccinatiecentrum te München.

Morgen presenteert Söder tijdens een kabinetsoverleg een nieuw conceptplan "that includes such original points as "vaccinations to go" and vaccinations in "unusual places"." Nou, zolang ze maar in de schouder gaan.

Hij heeft nog niets concreets gezegd over welke vorm de vrijheidsbeperkingen aan gaan nemen, maar met Frankrijk en Griekenland als voorland valt het wel een beetje te raden.

Ook lijkt hij vrij hard te pushen op vaccinaties voor jongeren. Hij noemde het in overdrachtelijke zin een "plicht" gevaccineerd naar school te gaan. En vroeg in deze context Duitslands Ständige Impfkommission (Duitslands vaccinatiecommissie) alweer om een vaccinatie-aanbeveling uit te doen gaan voor kinderen vanaf 12 jaar en ouder. De commissie heeft dat vooralsnog geweigerd en protesteerde tegen politieke inmenging in hun werk.

Instant update: Merkel zegt dat er geen vaccinatieplicht naar Frans model komt. Er komt ook geen vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. Máár, heel Duitsland zet wel echt hard in op het 'overtuigen' van de bevolken.

Portugal

Op www.visitportugal.com lezen we het volgende: "in high and very high-risk municipalities (see below list at 2.), on Fridays after 7 p.m., at the weekends and public holidays, for access to meals inside restaurants the EU Digital COVID Certificate or a negative test* will be required." Kortom, technisch gezien nog geen vaccinatieverplichtingen omdat een negatief testbewijs of recent herstel ook nog toegang geeft. Maar hey.

Die hogerisicogebieden zijn: Albergaria-a-Velha, Alenquer, Aveiro, Azambuja, Bombarral, Braga, Cartaxo, Constância, Ílhavo, Lagoa, Matosinhos, Óbidos, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Setúbal, Sines, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Viana do Alentejo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia and Viseu.

De zeer hogerisicogebieden zijn: Albufeira, Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Avis, Barreiro, Cascais, Faro, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Mira, Moita, Montijo, Mourão, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, Sesimbra, Silves, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vagos and Vila Franca de Xira.

Nou, als Tuur maar op z'n gezondheid let vinden we het allemaal best!

Malta

Nieuws van vorige week. Maar Malta laat geen ongevaccineerde toeristen meer toe.

