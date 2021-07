Je kan "wappie" roepen wat je wil naar mensen die het beleid wantrouwen, we zitten op een zeephelling naar afgedwongen zedigheid. Frankrijk is al voor de bijl van de gezondheidsguillotine, Engeland helt over naar een medische heilstaat en in Nederland (prikbereidheid bijna 90%) is het ook doodnormaal om kritische minderheden de antiliberale maat te nemen, door ze allemaal lui & gemakzuchtig voor gek te verklaren. NOU, één hoogbejaarde gitarist doet er mooi niet aan mee. Eric Clapton (al eerder KRITISCH) weigert op te treden in venues waar een vaccinplicht geldt. Old Slowhand deed deze verklaring uit: "Following the PM’s announcement on Monday the 19th of July 2021 I feel honour bound to make an announcement of my own: I wish to say that I will not perform on any stage where there is a discriminated audience present. Unless there is provision made for all people to attend, I reserve the right to cancel the show. Eric Clapton."

Okee. Dat is slechts 1 artiest die pas in mei 2022 weer een show geboekt heeft staan en die bovendien zelf jarenlang heroïne in z'n aderen spoot en de rest van zijn leven met alcohol verdoofde, dus die zal niet door iedereen even serieus genomen worden. Hieronder dan ook maar eens de laatste uitzending van BLCKBX, waarin oud-CBS-directeur Ir. Jan van der Zanden in gesprek gaat over de Rule of Rescue versus een utilitaristische benadering van de virusproblematiek, op basis van een Wob-verzoek dat hij zelf deed bij Economische Zaken. Oordelen? Mag je lekker zelf doen. Al die besproken Wob-docs staan hierrr. Want alleen de gezagsgetrouwe doorgeefmedia volgen, lijkt ons ook niet gezond.

Douglas Murray: voorspelt weinig vuurwerklanceringen vanuit de aars, en dat is betreurenswaardig: The 2020s will be boring, not roaring

Details, achtergronden en bronnen bij bovenstaande video staan in de beschrijving (dus ff doorklikken)

Kijk. Daar dooft een nachtwakerstaat...

Clapton sprak zich al eerder uit over vaccinatiedwang

April 2020. Dr. Damiaan Denys voorzag dingen in Op1