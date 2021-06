Kom ik weer met mijn meta-conspiracy theory. Die ook voor de wappies op gaat:

De overheid moedigt totale debielen aan om de meest grote onzin te spuien over een bepaald onderwerp. (of bij gebrek aan gekkies, brengt zelf een geruchtenmolen op gang).

Het wordt dan relatief makkelijk voor de overheid om elke serieuze kritiek op dezelfde hoop als de wappie-bagger te schuiven.

Je ziet dat overal terug. Of het nou MH-17 is (waar een paar gekken nog steeds dingen roepen over "neergehaald door vliegtuigen", iets wat overduidelijk niet waar is) waar de vraag: "waarom vloog dat toestel in een oorlogsgebied?" van de radar verdween.

Of in dit geval van het totale gepruts van de EU met vaccins (Oh, jij bent een 5G -microchips wappie?) tot een paspoort met ingebouwde function-creep ) oh, jij denkt net als Willem Engel dat Corona niet bestaat?)

Wappies are going to wappie. En wij horen ondertussen de redelijke stemmen niet meer.