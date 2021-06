Wij zijn geen viroloog en geen immunoloog en geen moleculair bioloog maar iemand die dat allemaal wel is, Robert Malone (die bovendien de uitvinder is van mRNA-vaccins) deelde een wetenschappelijke meta-analyse (dat is een analyse van alle verschenen analyses en daarmee op zichzelf significant) waaruit blijkt dat het peopgoedkope wormenpilletje ivermectine met enige significantie WERKT IN DE BESTRIJDING VAN CORONA. Vroeg gebruik van het medicijn leidt tot daling in het aantal mensen dat ziek wordt en het remt de ernst van de symptomen bij gebruik als profylactisch middel. Als een soort coronacondoom dus:

"Low to moderate-certainty evidence suggests reductions in covid-19 deaths and infections may be possible by using ivermectin. Employing ivermectin early on may reduce the number of people progressing to severe disease. The apparent safety and low cost suggest that ivermectin could have an impact on the SARS-CoV-2 pandemic globally."

Molecuulbioloog Malone is hieronder te gast bij Bret Weinstein, die gecensureerd werd van YouTube met zijn vorige gesprek met longarts Pierre Kory (hierboven), die ook al een vurig pleidooi hield voor het ten opzichte van vaccins veel goedkopere preventiemiddel ivermectine. Wij zijn geen arts of bioloog. Maar we kunnen wel lezen en luisteren. En we horen & zien enige bewijslast bouwen, niet via Willem Engel natuurlijk maar gewoon dankzij DE WETENSCHAP. Jammer dat de wappies van Big Tech dat proberen te censureren...

UPDATE: "Ook de ontdekker van ivermectine, Nobelprijswinnaar Satoshi Ōmura, hoopt dat ivermectine zo snel mogelijk wordt ingezet tegen COVID-19."

Dr. Malone bij Bret Weinstein