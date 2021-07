Afbeelding: screenshot uit Shownieuws

Eerlijke ondernemers kapot gemaakt! De afgelopen weken werd duidelijk dat er via Telegram een levendige handel gaande is in vaccinatie-bewijzen, waarvan beloofd wordt dat hiermee de QR-code in de CoronaCheck-app verkregen kan worden. Dat laatste is volgens de GGD onjuist. "Kopers van de frauduleuze bewijzen liepen tegen de lamp toen zij de registratie gebruikten om in de app een QR-code te genereren. De GGD benadrukt dat de registraties niet via de systemen van de GGD zijn verkregen en dat ze dus nooit hebben gewerkt." Ook benadrukt de GGD dat "hier continu scherp op wordt gecontroleerd en dat er in alle voorkomende gevallen aangifte is/wordt gedaan bij de politie."

Maar hoe zit het ondertussen eigenlijk met de 1,8 miljoen gevaccineerde Nederlanders die ook nog geen QR-code hebben gekregen omdat hun vaccinatie wegens systeemfouten nog niet aan de RIVM-database COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem gekoppeld zijn?

Ondertussen lijkt op de NPO het langzaam in-masseren van de suggestie dat vaccinatie misschien wel eens verplicht zou mogen moeten worden uiteraard alleen voor hedonistische gelegenheden. Dat de Raad van Europa per resolutie 2361 expliciet tegen elke vorm van zachte vaccinatiedwang is, lijkt in Engeland geen indruk te maken, dus dat zal hier dan ook wel niet. Which way, Western man.

Het grote masseren is begonnen

Er is is ook kritiek!