"Toch benieuwd of EU/Big Pharma hun infrastructuur er doorheen gedrukt krijgt voordat de 'crisis' voorbij is."

Soms denk je: Er werken best slimme jongens bij GS. Ze maken leuke stukjes met humor, grappig geschreven teksten, soms raak en soms met een knipoog, maar dan kom je weer dit soort dingen tegen. En dan weet je weer: Ophef maken om de ophef en omdat het aanslaat bij een bepaald deel van de lezers is ook continuiteit genereren.

Wat wordt er nu gesuggereerd met EU slash Big Pharma? Dat ze de handen ineen hebben geslagen om de burger eronder te krijgen? Dat het een groot complot is om ons te knechten? Dat er een kongsi bestaat, waarbij Big Pharma "eigenlijk" de EU bestuurt? Maar hoe dan?

Even dit: Zonder Big Pharma (of wat die term ook mag zijn) zaten we nog met Klazien uit Zalk onze ziektes te bestrijden en hadden we nog lang geen heropening van wat dan ook, dan zaten we nu in lockdown 4.0 van de 20.0 die zouden nog komen. Dan zaten we zonder de extreem effectieve mRNA vaccins, door de wetenschap van die Big Pharma in no time zijn ontwikkeld te wachten tot eindelijk eens het ontwormingsmiddel Ivermectine met een halfzacht resultaat een doekje voor het bloeden zou kunnen zijn en zonder de EU zaten we nu met allemaal eilandjes aan eigen onderneminkjes te ploeteren om iets van de grond te krijgen.

Straks willen we op reis, maar overheden willen ook geen Covid-golf 4 op zich af zien komen, dus wil men een vaccinatie-bewijs. Allemaal geheel logisch en misschien ook best handig, want dat geeft weer extra kansen en vrijheden. Wie dartegen is, mag zich eens afvragen waarom je niet je paspoort en papieren meteen zou verbranden, want immers "ze" weten daarmee van alles over je. En de smartphone de deur uit graag. Want daarmee geef je jezelf aan Big Tech. Willens en wetens. Dus klagers, wees consequent en gooi je papieren weg, ga ongeregistreerd door het leven, dan weten "ze" ook niks van je. En dat is wat we willen toch?