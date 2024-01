Zelensky is op zoek naar nieuw frontvoer en is best bereid de verdelgers van de Russische plaag te belonen met 'bijna EU'-paspoorten en wij zitten met azc's vol verveelde veiliglandiërs die op zoek zijn naar een Europese toekomst. Dat lijkt ons een match waar zelfs de koppelaars van First Dates nog een puntje aan kunnen zuigen. Hoppa, in het vliegtuig naar de Donbas met die wannabe Europeanen. Zie het als een wildcard voor uitgeprocedeerde asielzoekers met een welgemeende dank aan Volodymyr, die zo Europa op twee manieren redt. Geïnteresseerde azc-kandidaten mogen wat ons betreft gratis meevliegen met de volgende wapenlevering van Kajsa. Dit is een dikke win voor alle betrokken partijen. Nieuw loopgraafpersoneel voor Oekraïne, een verlichting van de asieldruk in onze polder en een kakelvers Europees paspoort met baangarantie voor de gelukszoekers uit de zuidelijke regionen. Kunnen ze hun opgekropte frustraties mooi botvieren op de Russen. Olegs en Nikolai's neerknallen is tenslotte een stuk nuttiger dan vrouwen lastigvallen in Ter Apels winkelcentrum. Die gedroomde Europese toekomst ligt voor ze klaar, ze moeten hem alleen nog even verdienen aan de oostgrens.