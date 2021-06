Hugo de Jonge kan behalve met zijn kop achter de gezichtsbruiner hangen niks deel 100.000. Ineens werd besloten dat een wereldwijd geaccepteerd vaccinatiepaspoort niet meer in het doolhofdraaiboek van Hugo de Jonge paste, omdat... omdat geen idee omdat, kennelijk in het kader van efficiency, en dan krijg je na prik 1 een uit de printer getrokken vodje waar ze bij de grens naar staan te gapen of ze water zien branden en hoe lang je erover hebt gedaan in Paint. Sommige GGD'en zetten wel een stempel in het Gele Boekje, sommige GGD'en zetten geen stempel in het Gele Boekje, de officiële verklaring was dat het Gele Boekje geen officiële status heeft, maar toen we met onze dikke reet in het vliegtuig naar Indonesië zaten bleek dat Gele Boekje met z'n onofficiële status toch verdomde handig, en volgens Hugo kon je natuurlijk wel gewoon je Gele Boekje meenemen om dat vodje in te vouwen. Ondertussen is plots weer besloten tóch maar gewoon te gaan stempelen in het Gele Boekje, voor zolang het duurt, want straks komt er een of ander digitaal prikkliksysteem waardoor die leuke analoge Gele Boekjes weer compleet waardeloos zijn en dan zit je daar met je stempel. En als je al geprikt bent en geen stempel hebt, heb je sowieso dikke vette pech pech. Corona arriveerde in februari 2020 in Nederland. Het is nu anderhalf jaar later. En we doen nog steeds maar wat.