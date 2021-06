Zit wel heel hoog, die Trump-revanche. Iedere dag wel een stukje Ivermectine, Wuhan-lab, China-bash en andere Trump talking points. Ik weet dat het zwaar viel die nederlaag maar eh... Get over it?

Ivermectine, nee daar is maar weinig hard bewijs van en alle bewijs die er is circle-jerkt vooral via de FLCCC, de club die heel erg hard bezig is dit op de kaart te zetten als wondermiddel. Wel zijn er stevige bijwerkingen. Heel mogelijk werkt het dan toch en hebben we er een aardige showstopper bij voor als je al ziek bent geworden, maar dat is dan mooi meegenomen. De FLCCC lijkt in alles op een sekte-achtige feestclub rondom de nieuwe Haarlemmer Olie.

Wat Ivermectine niet voorkomt, is dat je ziek wordt en dat dit virus dus kan blijven rondgaan, dat je de onvermijdelijke varianten krijgt en dat dit virus endemisch blijft. Een vaccin is een voorkomer van ziekte, heeft de potentie om de ziekte uit te roeien (zie polio) bij goed gebruik en voldoende toepassing en is dus van een heel andere orde en inmiddels zonder enige twijfel zeer effectief (kijk naar de cijfers). Maar ik begrijp, Trump moet gerehabiliteerd. Via Bret Weinstein, de geplaagde docent van een abberrant Liberal Arts college dat hij wil opvoeren als het grote voorbeeld van wat er gaande is op Alle Universiteiten (not).

Overdreven hypes?